Hama 2GN Schuko z 2 gniazdami elektrycznymi i 3 portami USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Praktyczna listwa od marki Hama dzięki swoim niewielkim rozmiarom (5.3 cm szerokości, 4 cm głębokości i 22 cm wysokości) bez problemu zmieści się na blacie każdego stołu czy biurka. Przybiera klasyczny prostokątny kształt i została utrzymana w szaroczarnej kolorystyce. Z kolei sam kabel ma długość 1.4 m i jest zabezpieczony przed groźbą skręcenia oraz złamania, dzięki czemu swobodnie powinniśmy podpiąć listwę do gniazdka ściennego bez akrobatycznych wygibasów. Do dyspozycji dostajemy dwa gniazda elektryczne z uziemieniem, a także dwa obustronne porty USB-C i jedno USB typu A. W praktyce oznacza to, że możemy podłączyć do listwy niemal każdego rodzaju sprzęt - telewizor, kino domowe, smartfon, tablet, słuchawki, głośnik, czytnik eBooków, powerbank, kontroler do gier czy konsolę.







Co więcej, oba porty USB-C obsługują technologię Power Delivery 3.0 o mocy 65 W z funkcją Fast Charge. Listwa poradzi więc sobie z naładowaniem notebooków i to bez oddzielnego zasilacza, wystarczy tylko zaopatrzyć się w kabel do ładowania USB-C na USB-C. Dzięki PD sam proces zasilania energią przebiega również znacznie szybciej i zawsze w sposób bezpieczny. Inteligentny chip sam rozpoznaje typ sprzęt, automatycznie dobierając do ładowania prąd o właściwym napięciu, bez ryzyka uszkodzenia akumulatora. Nie mowy też o ryzyku zwarcia. Efekt takiego rozwiązania z liczbą i rodzajami gniazd? Nie trzeba już wybierać pomiędzy urządzeniami, bo można ładować i korzystać jednocześnie z wielu sprzętów w tym samym czasie.



Warto zaznaczyć, że wtyki obrócone są pod kątem 45°, co pozwala na wykorzystanie listwy z gniazdami USB do użytku w domu lub biurze. Model Hama 2GN Schuko dysponuje też ulepszonym zabezpieczeniem styków, aby uniknąć przypadkowego kontaktu. Nie mogło tu zabraknąć dwupozycyjnego wyłącznika on/off, idealnego do wyłączania nieużywanych urządzeń i trybu czuwania, co pozwala na oszczędzanie energii. W listwie znajdziemy również ręczny przełącznik z oświetleniem LED o pomarańczowym kolorze, bez oślepiającego ostrego światła.



Listwa zasilająca Hama 2GN Schuko z 2 gniazdami elektrycznymi i 3 złączami USB jest już w sprzedaży, objęta dwuletnią gwarancją producenta. Sugerowana cena detaliczna wynosi 289 PLN.

























