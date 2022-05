Hama Classy - Nowa seria toreb i etui na laptopy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty marki HAMA trafiły łącznie cztery eleganckie torby oraz dwa etui, przeznaczone na notebook o przekątnej ekranu od 13.1 do 15.6 cala. W każdej zmieści się także tablet, a wybierać możemy spośród propozycji męskich i damskich. To już kolejne modele toreb na ramię od niemieckiego producenta. Są przeznaczone zarówno dla płci pięknej, jak i panów. Czym charakteryzują się nowości w portfolio firmy Hama? Wzrok przyciąga na pewno wyjątkowa stylistyka, kłaniająca się klasyce z głęboką czernią w roli głównej. Poddana starannej obróbce syntetyczna skóra z lekką podszewką z delikatnie połyskującego materiału skutecznie imituje zamsz. Z kolei wyściełane wnętrze zapewnia niezawodną ochronę w czasie transportu laptopa. Zapomnijmy o ryzyku zadrapania czy uszkodzenia powierzchni urządzenia.







W środku głównej kieszeni każdej z toreb znajdziemy dodatkową przegródkę na tablet o przekątnej ekranu – w zależności od konkretnej wersji - od 11 do 12,9 cala. Dodatkowe gadżety bez problemu pomieścimy w dużej przegrodzie z tyłu. Struktura organizera wewnątrz z klarownymi podziałkami torby ułatwia przejrzyste przechowywanie akcesoriów. Nie mogło tu też oczywiście zabraknąć taśmy na rzep do mocowania przenośnego komputera. Użyteczność zwiększa też obecność dwóch przednich kieszeni. Dla wygody noszenia sprzętu w torbach Classy producent pomyślał także o odpinanym pasku na ramię z regulacją długości i uchwytach do przenoszenia.



Sugerowana cena detaliczna za torbę Hama Classy kształtuje się następująco:

- model męski dla laptopów o przekątnej ekranu 13.3-14.1 cala: 199 PLN

- model męski dla laptopów o ekranie do 15.6 cala: 219 PLN

- model damski dla laptopów o ekranie 13.3-14.1 cali: 209 PLN

- model damski dla laptopów o ekranie do 15.6 cala: 249 PLN



W ofercie znajdziemy jeszcze dwa modele czarnego etui do notebooka z linii Classy. I tutaj odpowiednio koszt wersji dla przekątnej ekranu 13.3-14.1 cala to 79.90 PLN, a wersję dla ekranu do 15.6 cala wyceniono na około 89.90 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Hama