Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To już kolejna wersja tego typu wszechstronnej, wielofunkcyjnej stacji dokującej od niemieckiego producenta. Jedna wytrzymała obudowa o nazwie Connect2Office z szerokim wachlarzem 12 zróżnicowanych portów powinna stanowić rozwiązanie dosyć częstej bolączki. W ten sposób na niewielkiej (wymiary korpusu wynoszą: głębokość 24 cm, szerokość 22 cm i wysokość 9,4 cm) i – co nie mniej ważnej - wytrzymałej aluminiowej konstrukcji możemy łatwo urządzić sobie całe biuro, nawet z czterema ekranami podpiętymi jednocześnie. Wtedy spokojnie na biurku znajdzie się jeszcze miejsce na notes, skoroszyt z dokumentami, głośnik, drukarkę, lampkę nocną i – last but not least – zestaw kawowy.







Najnowsze kompaktowe urządzenie z logo Hama przybiera postać wygodnej podstawki, która umożliwia umieszczenie na niej pod kątem laptopa o przekątnej ekranu do 15,6 cala (39,62 cm) czy tabletu. Efekt? Takie rozwiązanie niezwykle ułatwia pisanie na klawiaturze i ustabilizowanie ekranu we właściwej linii dla wzroku użytkownika. Co więcej, tak położony na niej sprzęt ma umożliwioną przez cały czas wentylację, gdyż odsłonięta jest jego tylna strona i w ten sposób likwidujemy ryzyko przegrzania. Stacja dokująca jest oczywiście składana. Oznacza to w praktyce, że zajmuje mało przestrzeni na biurku. Natomiast szara metaliczna kolorystyka sprawia, że łatwo dopasowuje się do reszty elektronicznych urządzeń.



Firma pomyślała też o wystarczającym odstępie między złączami, by móc zmieścić nawet te szersze wtyczki. A co ze ślizganiem się po blacie biurka czy stołu? Od zapobiegania wędrowania w ten sposób całej konstrukcji służą gumowe nóżki. W komplecie znajdziemy kabel o długości 40 cm z obustronną wtyczką USB typu C.



Wymieńmy po kolei wszystkie dostępne gniazda stacji Hama Connect2Office:

- 1x 3.5 mm jack audio, do podłączenia np. słuchawek czy głośnika;

- 1x Display Port (maksymalna kinowa rozdzielczość 4K, 4096x2160 pikseli), do podłączenia np. monitora, telewizora czy projektora;

- 2x HDMI, jak wyżej;

- 1x LAN/Ethernet, czyli przewodowe połączenie internetowe lub sieciowe. Maksymalna dostępna prędkość transmisji danych wynosi tu 1 Gbit/s;

- 1x USB-A / USB 3.2 Gen2, maksymalna prędkość przesyłania danych to 10 Gbit/s;

- 1x USB-C z technologią Power-Delivery, pozwalającą na błyskawiczne i bezpieczne ładowanie urządzeń mobilnych nawet do 5 razy szybciej. Inteligentny chip sam rozpoznaje sprzęt i dobiera prąd o właściwym napięciu, bez groźby uszkodzenia akumulatora. Złącze służy do podłączenia np. laptopa, zewnętrznego dysku twardego, pendrive’a, myszki, klawiatury czy drukarki;

- 2x USB-C, USB 3.2 Gen2, maksymalnie 10 Gbit/s;

- 3x USB-A, USB 2.0, maksymalna prędkość przesyłu danych to 480 Mbit/s.



Warto dodać, że tę uniwersalną platformę można wykorzystać na wiele sposobów, np. do podłączenia trzech dodatkowych monitorów do laptopa i wyświetlania różnych treści na łącznie czterech ekranach jednocześnie. Wszystko to dzięki rozwiązaniu Multi-Stream Transport.



Sugerowaną cenę detaliczną stacji ładującej Hama Connect2Office z 12 złączami ustalono na poziomie 699 PLN. Możemy liczyć na dwuletnią gwarancję producenta.































Źródło: Info Prasowe / Hama