Hama GaN 30 W z wbudowanym kablem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kabel do ładowania ma dziwną tendencję do znikania właśnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebujemy. Raz zostaje w domu, raz zaplątuje się na dnie torby, a innym razem jest tak poskręcany, że samo wyciąganie go doprowadza do białej gorączki. Hama postanowiła to uprościć, oferując ładowarkę GaN o mocy 30 W, dysponującą… awaryjnym zintegrowanym przewodem. To małe akcesorium potrafi naprawdę sporo. Mimo kompaktowych rozmiarów (wysokość 6.5 cm, szerokość 3.1 cm, głębokość 5.8 cm przy 120 g wagi) bez problemu poradzi sobie z ładowaniem smartfona, słuchawek mobilnych, głośnika Bluetooth, czytnika e-Booków, a nawet mobilnej konsoli. I właśnie tu widać przewagę technologii GaN, czyli azotku galu, który zastępuje tradycyjny krzem.







Producent wyposażył ten model w maksymalnie 30 W mocy i port USB-C z obsługą technologii Power Delivery. Do tego dochodzi wsparcie Qualcomm Quick Charge 2.0 /3.0, co oznacza po prostu szybsze uzupełnianie energii. Tak oto w naszym zasięgu jest szybkie ładowanie urządzeń, np. smartfona do stanu 60 proc. w 30 min. Zaś nad wszystkim czuwa zestaw zabezpieczeń chroniących przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem, więc można korzystać z urządzenia bez stresu.



Najciekawszy element? Oczywiście jest to sam wbudowany w obudowę sprzętu zapasowy przewód USB-C o długości 70 cm. Wystarczy go mocnym ruchem ręki wysunąć, podłączyć urządzenie, a po skończonym ładowaniu odpiąć. Zwijany kabel sam wróci do środka. Prosto, wygodnie i bez tego irytującego codziennego rytuału szukania osobnego przewodu po kieszeniach torby. Takie rozwiązanie szczególnie docenią osoby, które często są w biegu i nie chcą mieć z tyłu głowy zamieszania z pamiętaniem o kolejnych drobiazgach.



Na tym jednak nie koniec. Dzięki wbudowanemu kablowi i dodatkowemu portowi USB-C ta najnowsza ładowarka w portfolio marki Hama może zasilać dwa urządzenia jednocześnie, np. telefon i słuchawki. Ładowarka Hama GaN 30 W ze zwijanym kablem jest już w sprzedaży w katalogowej cenie 128.90 PLN.























źródło: Info Prasowe - HAMA