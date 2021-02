Hama HUB - cztery porty USB-A 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Brak wolnych portów USB? Pomoże hub Hama z czterema złączami i odrębnym zasilaniem. W urządzeniu znajdziemy cztery porty USB-A 3.0. Dzięki niemu można połączyć komputer, laptop, MacBook lub tablet ze smartfonem, zewnętrznym dyskiem twardym, pamięcią USB, klawiaturą, myszką czy drukarką. Hub dysponuje też wbudowanym zasilaczem i funkcyjną lampką LED. Wbudowany w hub układ scalony rozpoznaje automatycznie urządzenie, co umożliwia ładowanie prawie wszystkich modeli smartfonów i tabletów. Obsługuje on standard szybkiego ładowania USB Battery Charging 1.2. W efekcie pozwala na ładowanie urządzeń mobilnych prądem o natężeniu do 1.5 ampera.







Hub wyróżnia się wbudowanym dodatkowym zasilaczem, który zapewnia stabilne i niezależne od urządzenia zasilanie elektryczne podłączonego sprzętu z interfejsem USB. Przekłada się to w prosty sposób na wygodę jego użytkowania. Zasilanie jest dostarczane poprzez złącza USB i sam zasilacz. W całym zestawie znajdziemy też wypinany kabel USB o długości 80 cm do podłączenia do komputera albo laptopa. Zastosowanie elastycznych materiałów daje ochronę przed ryzykiem złamaniem przewodu.



W urządzeniu nie zabrakło również funkcyjnej diody LED, która poinformuje nas czy na pewno w danej chwili pracuje. Standard Plug & Play oznacza, że ten hub od firmy Hama nie wymaga ręcznej instalacji oprogramowania ani sterowników.



Sugerowaną cenę detaliczną produktu - utrzymanego w szarej, antracytowej kolorystyce - ustalono na poziomie 139 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Hama