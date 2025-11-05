Hama MW-900 z przyciskiem Assist AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hama zaprezentowała swojego rasowego gryzonia dla wymagających, który łączy się z komputerem lub tabletem poprzez dwa kanały Bluetooth lub drogą radiową. Zakres czułości kursora wynosi 800, 1200, 1600, 2400 lub 3200 DPI. Ma 10 cichych przycisków z dwoma scrollami oraz klawiszem, aktywującym aplikację AI Copilot Microsoftu. Uroku dodaje podświetlenie RGB. Najnowsza propozycja z segmentu peryferiów komputerowych od niemieckiego producenta powstała z myślą o ergonomii i atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwie. Przeznaczona jest dla osób praworęcznych, a detale designu mają sprawiać, że leży w dłoni wyjątkowo komfortowo. Mysz MW-900 został utrzymana w eleganckiej czarno-stalowej kolorystyce, zaś jej długość wynosi 12 cm, szerokość 8 cm, a wysokość 5 cm. Waga to z kolei 0.10 kg.







Myszka potrafi zostać sparowana jednocześnie z aż trzema urządzeniami, a to za sprawą dwóch kanałów Bluetooth i kanału radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. Przełączyć między nimi można po prostu jednym przyciskiem. Za łączność radiową odpowiada odbiornik USB-A, chowany do środka korpusu myszki. A co z ogólną liczbą przycisków? Tych znalazło się 10, w tym np. takie odpowiedzialne za funkcje wstecz czy dalej, istotne przy przeglądaniu witryn internetowych lub pracy w Outlooku. Do tego dostajemy aż dwa kółka do przewijania – z boku i na górze obudowy. Boczny scroll pozwala na wygodnie poruszanie się kursorem po szerokich tabelach i mapach. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadgarstek pozostaje w naturalnej pozycji, bez potrzeby wykonywania zbędnych ruchów na boki. Z kolei jednym przyciskiem można zmienić tryb kółka przewijania i włączyć szybkie przewijanie. To doskonały sposób na przeglądanie długich dokumentów czy stron internetowych. Producent nie zapomniał o przełączniku, zmieniającym czułość kursora między wartościami 800, 1200, 1600, 2400 a 3200 DPI. Tak samo jak o czujniku Blue Wave, dzięki któremu można liczyć na działanie myszy nie tylko na podkładce, ale na niemal każdej powierzchni.



W tym miejscu wypada wspomnieć o przycisku Assist AI, aktywującego aplikację Copilot od Microsoftu. Tak oto w erze sztucznej inteligencji jednym kliknięciem wywołamy mutlizadaniowego pomagiera. Wszystkie przyciski działają na tym gryzoniu prawie bezgłośnie, co na pewno docenią inni domownicy czy współpracownicy w biurze. Warto dodać, że wszystkie sygnały z myszki MW-900 są szyfrowane zgodnie ze standardem AES-128. To ważna informacja, gdy pracujemy w biurze czy w podróży, w otoczeniu innych osób. Za dodatkowe walory estetyczne odpowiada subtelne podświetlenie z kolorowym przejściem barw RGB.



Zintegrowany akumulator litowo-polimerowy gwarantuje długą, wielotygodniową pracę na jednym ładowaniu. Nie mogło zabraknąć osobnego wyłącznika, a także automatycznego uśpienia myszy po 5 minutach bezczynności. Sam proces uzupełniania energii przebiega poprzez złącze USB-C i dołączony do zestawu kabel USBC – USB-A.



Mysz Hama MW-900 znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 149 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA