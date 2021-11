Hama Pipe 2.0 - mobilny głośnik z dźwiękiem przestrzennym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Portfolio niemieckiego producenta HAMA właśnie poszerzyło się o następny głośnik bezprzewodowy. Model Pipe 2.0, jak na urządzenie mobilne przystało, cechuje się niewielkimi gabarytami (wymiary 25.2 x 16.6 x 10 cm) i wagą 580 gramów. Dla zwiększenia wygody na podłużnej, okrągłej obudowie nie mogło oczywiście zabraknąć uchwytu do przenoszenia. Głośnik stanowi odpowiedź na częsty brak basu w sprzęcie tego rodzaju. Oferuje on dźwięk, rozchodzący się w 360° w całym pomieszczeniu. Moc 24 watów w zupełności wystarcza, żeby wypełnić ulubionymi melodiami czy wokalem całe mieszkanie.







Warto dodać, że dwa takie głośniki da się sparować ze sobą poprzez Bluetooth, umieścić je na przyjęciu w dowolnych miejscach i łatwo uzyskać prawdziwy efekt stereo. Producent pomyślał też o wbudowanym mikrofonie, dzięki czemu w przypadku połączenia telefonicznego w zasięgu użytkownika jest swobodne prowadzenie rozmów.



Do wyboru mamy dwa tryby użytkowania - wewnętrzny, idealny na domowe przyjęcie i zewnętrzny, powstały z myślą o pikniku, grillowaniu czy imprezowaniu w plenerze. Do tego ostatniego zachęca wodoodporność klasy IPX4, co oznacza, że najnowszej propozycji z segmentu audio od marki Hama niestraszne są pył, zachlapanie czy lekkie oberwanie chmury. Między trybami przełącza się pojedynczym przyciskiem, zaś główna różnica polega na różnym rozmieszczeniu akcentów niskich i wysokich tonów.



Głośnik paruje się ze smartfonem, tabletem czy laptopem za pomocą modułu Bluetooth 5.0, a jego zakres działania wynosi 10 m. Litowo-jonowa bateria o pojemności 2000 mAh wystarcza nawet na 16 godzin ciągłej muzycznej zabawy, co oczywiście zależy od ustawionego poziomu głośności. Do pełna da się ją naładować poprzez dołączony obustronny kabel USB-C, co zajmuje około 4 godziny. O stanie naładowania poinformuje nas wyświetlacz z migającymi diodami LED. Gdy jednak nie mamy jak zasilić sprzętu energią, nic straconego. Wystarczy podłączyć go do urządzenia wyjściowego za pomocą dołączonego do zestawu kabla 3,5 mm jack. Na górze obudowy znajdziemy przyciski do sterowania utworami i głośnością.



Do wyboru dostajemy czarną lub białą wersję kolorystyczną. Głośnik Hama Pipe 2.0 wyceniono na 329 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Hama