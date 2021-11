Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Linia smartfonów produkowana przez firmę Maxcom SA jest stale rozwijana, aby pozostawała odpowiednio dostosowana do potrzeb konsumentów. Doskonałym tego przykładem jest najnowszy, inteligentny zegarek Maxcom FW48 Vanad, którego elegancka forma sprawdzi się na spotkaniach, a zestaw funkcji i ergonomia znajdą zastosowanie przy aktywności fizycznej. Nowy smartwatch przybiera klasyczną formę, która skrywa zaawansowane technologie. Koperta zegarka, wykonana ze stali cynkowej, posiada wyświetlacz AMOLED o średnicy 1.32” oraz rozdzielczość 390×390 pikseli. Jego kompaktowe wymiary – 48 x 45 x 10 mm – oraz niewielka waga zapewniają wygodę użytkowania.







Do zasilania smartwatcha Maxcom FW48 Vanad zastosowano baterię o pojemności 200 mAh, która zapewnia około 4 dni pracy na jednym ładowaniu. Łączność ze smartfonem zapewnia moduł Bluetooth 5.0, który pozwala wyświetlać na czytelnym, kontrastowym ekranie powiadomienia z telefonu oraz przeglądać dane na temat aktywności i zdrowia w aplikacji na urządzenia mobilne – WearFit Pro. Dopełnieniem wygody użytkowania oraz designu są szerokie możliwości personalizacji interfejsu oraz tarczy głównej zegarka (ponad 100 wzorów) oraz dołączony do zestawu pasek ze skóry ekologicznej.



Dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników smartwatche są w stanie nadzorować stan naszego zdrowia oraz dostarczyć szereg informacji na temat aktywności fizycznej. Maxcom FW48 Vanad został w tym zakresie wyposażony m.in. w monitory pracy serca, ciśnienia i saturacji krwi. Podczas rekreacji lub uprawiania sportu można natomiast skorzystać z danych aplikacji treningowych, krokomierza, licznika spalonych kalorii. Maxcom FW48 Vanad może dodatkowo przypomnieć o odpowiednim nawodnieniu organizmu oraz sprawdzić jakość naszego snu.



Smartwatch to również wygoda obsługi smartfona. Maxcom FW48 Vanad powiadomi nas o przychodzącym połączeniu czy wiadomości tekstowej. Pozwala na sterowanie odtwarzaczem muzyki oraz na sprawdzenie prognozy pogody. Samo urządzanie jest odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ charakteryzuje się odpornością na pył i wodę – IP67.



Maxcom FW48 Vanad dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – brązowym i czarnym – w sugerowanej cenie katalogowej 349 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Maxcom