Zalman i3 - przewiewna i efektowna obudowa PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman i3 to obudowa, która ma być maksymalnie przewiewna i praktyczna. W standardzie ma zamontowane cztery śmigła z efektownym podświetleniem LED. Akrylowe okno eksponuje wnętrze i otwór pozwalający na swobodną wymianę coolera CPU. Całość zaś okraszona jest przystępną dla portfela ceną. Obudowa Zalman i3 zwraca uwagę niemal w całości pokrytym siatką frontowym panelem. Za nią kryją się trzy fabryczne wentylatory z białym podświetleniem LED. Pompują one chłodne powietrze w kierunku komponentów i czwartego śmigła, zamontowanego z tyłu. Ono również lśni bielą, zwracając uwagę poprzez przydymione, akrylowe okno. Takie rozwiązanie nie tylko eksponuje komponenty, lecz także ujawnia jeden z atutów omawianej konstrukcji.







Uchwyt montażowy dla płyty głównej (maks. ATX) posiada otwór, który ma ułatwić ewentualną wymianę chłodzenia procesora już po zakończeniu budowy PC. Sam cooler może mieć maksymalnie 156 mm wysokości. Oprócz czterech wspierających go fabrycznych śmigieł, które tworzą ciąg chłodnego powietrza, zmieszczą się jeszcze dwa. Za panelem typu mesh fani chłodzeń AiO upakują radiator o długości do 240 mm. Z kolei karta graficzna może mierzyć do 360 mm.



Na pokładzie jest też miejsce na maksymalnie pięć dysków oraz siedem kart PCI Express. System aranżacji okablowania ma ułatwić optymalne ułożenie przewodów, a budowę PC beznarzędziowe systemy montażu napędów i dostępu do wnętrza. Do panelu I/O, który obejmuje trzy porty USB, dwa gniazda audio i osobny przycisk reset, producent dodał kontroler pozwalający na sterowanie obrotami do sześciu wentylatorów.



Wykonana z metalu i tworzyw sztucznych obudowa Zalman i3 waży około pięciu kilogramów. W sklepach trzeba za nią zapłacić niewiele ponad 200 PLN.





Dane techniczne:

• model: i3

• format: ATX midi tower

• materiał: tworzywa sztuczne, metal

• waga: 4.7 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 156 mm

• maks. długość karty graficznej: 360 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 3 + 2 typu combo (3.5” lub 2.5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane z podświetleniem LED)

- 2 x 120 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem LED)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, z chłodnicą 120/240 mm na przedniej ściance

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler obrotów





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia