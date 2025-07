Hama Soundbarell 2.0 - 60 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wytrzymałość baterii, potężne przestrzenne brzmienie i stylowy wygląd – oto Soundbarell 2.0, najnowszy głośnik Bluetooth od marki Hama. Oferuje 60 W mocy, różne tryby grania, złącze Jack 3,5 mm, funkcję powerbanka oraz do 12 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. A dzięki klasie odporności IPX6 nie boi się wody – ani tej deszczowej, ani basenowej. Nowa propozycja od niemieckiej marki Hama z pewnością stanie się centralnym punktem niejednego spotkania towarzyskiego. Utrzymany w eleganckiej czarnej kolorystyce, model Soundbarell 2.0 łączy nowoczesny design z funkcjonalną postacią beczkowatego boomboxa. Na górze obudowy producent umieścił fizyczne przyciski sterujące: włącznik, głośniej/ciszej oraz zmianę trybu pracy.







Co więcej, głośnik został wyposażony w solidny półokrągły uchwyt ułatwiający transport, odpinany pasek do zarzucenia sobie sprzętu na ramię i siateczkową powierzchnię odporną na zabrudzenia. W efekcie sprawdzi się zarówno pozostawiony na blatu stołu w domu, jak i w plenerze na kocu, w trawie czy powieszony na gałęzi drzewa - byle solidnej. Głośnik ma 118 mm głębokości, 310 mm szerokości i 172 mm wysokości, a jego waga wynosi 2.55 kg.



Dźwięk, który nie zna granic

Bohater tej opowieści działa na bazie technologii Bluetooth 5.0, łącząc się w ten sposób z urządzeniem, będącym źródłem dźwięku (zasięg wynosi 10 m). Wewnątrz Soundbarell 2.0 kryją się dwa głośniki o mocy 20 W oraz dwa boczne radiatory pasywne (10 W każdy), co w sumie daje aż 60 W mocy wyjściowej. Możemy wybierać spośród trzech trybów pracy - indoor (idealny wewnątrz pomieszczeń), outdoor (dobry do pleneru) oraz 3D sound, zapewniającego efekt przestrzennego dźwięku. Głośnik obsługuje również funkcję zestawu głośnomówiącego, a w razie potrzeby za pośrednictwem portu USB-C może służyć jako powerbank do doładowania smartfona lub innego sprzętu mobilnego.



Gotowy na długie granie

Zasilany baterią o pojemności 3600 mAh, Soundbarell 2.0 pozwala na odtwarzanie muzyki do 12 godzin. Ładowanie poprzez port USB-C trwa około 3.5 godziny, a poziom naładowania można sprawdzać dzięki wbudowanemu wskaźnikowi LED. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć wbudowanego mikrofonu, dzięki któremu bez problemu możemy odbierać połączenia telefonicznie i prowadzić rozmowy.



Łączność i parowanie stereo

Oprócz bezprzewodowego połączenia, za gumową zaślepką z tyłu korpusu dostępne są także porty USB-A oraz wejście AUX (Jack 3.5 mm). Co więcej, dwa głośniki Soundbarell 2.0 można sparować bezprzewodowo dzięki funkcji True Wireless Stereo, uzyskując prawdziwy efekt stereo z imponującą łączną mocą 120 W. Robi się naprawdę poważnie, prawda?



Wodoodporny i gotowy na imprezę

Certyfikat klasy IPX6 zapewnia odporność na pył, kurz, a także intensywne strumienie wody, dzięki czemu owa „beczka dźwięku” sprawdzi się podczas imprezy w deszczu, ogrodzie, na plaży a nawet w pobliżu basenu. W zestawie znajdziemy oczywiście kabel USB-C do ładowania.



Katalogowa cena głośnika Hama Soundbarell 2.0 wynosi 369 PLN.































źródło: Info Prasowe - HAMA