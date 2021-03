Hama USB-C z 6 złączami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ten koncentrator USB-C z przyda się, gdy zabraknie nam wolnych gniazd (albo z różnych względów trzeba powiększyć ich liczbę) w komputerze PC, laptopie, MacBooku lub tablecie. Tak samo jak w sytuacji, gdy wiele urządzeń musi zostać podłączanych lub odłączanych centralnie za pomocą tylko jednej wtyczki. Wyróżnia się wytrzymałą aluminiową obudową o antracytowej kolorystyce. Multiport od tej niemieckiej marki, może się pochwalić szybkością transferu danych, sięgającą nawet wyniku 5 GB/s. W urządzeniu nie zabrakło czytnika kart SD, SDHC, SDXC (również w wersji micro), obsługującego karty pamięci o pojemności do 2 TB. Przewodów można wygodnie używać i zarządzać nimi za sprawą praktycznego uchwytu na kabel przyłączeniowy.







Warto podkreślić, że duży rozstaw gniazd pozwala na łatwe podłączanie nawet najszerszych spotykanych na rynku wtyczek. Zastosowanie elastycznych materiałów likwiduje groźbę złamania kabla, co przecież zdarza się całkiem często. Hub jest kompatybilny ze standardem złączy Thunderbolt 3 i 4. W dodatku nie wymaga ręcznej instalacji oprogramowania ani żadnych sterowników. Do zestawu dołączony jest kabel USB o długości 15 cm.



Sugerowana cena detaliczna tej nowości kształtuje się na poziomie 199 PLN.





Połączenia:

- USB-A, na przykład zewnętrzny dysk twardy, pendrive, klawiatura, myszka, skaner czy drukarka

- USB-C, dane i zasilanie, np. zewnętrzny dysk twardy, pamięć USB, mysz, klawiatura, drukarka lub ładowarka PD, zasilacz PD

- HDMI, do podłączenia np. telewizora, monitora lub projektora

- czytnik kart SD/microSD, np. dla kart SD, SDHC, SDXC i microSD, microSDHC albo microSDXC























Źródło: Info Prasowe / Hama