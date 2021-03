Inno3D GeForce RTX 3060 - nowe rozdanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED to propozycja dla osób, które szukają najbardziej luksusowej wersji w swojej klasie. Usztywniona backplate’em konstrukcja zwraca uwagę czerwonym podświetleniem LED i rozbudowanym chłodzeniem iChill X3. Składa się ono z trzech wentylatorów o średnicy 9 cm i sześciu miedzianych ciepłowodów. Rozprowadzają one ciepło w obrębie radiatora, który przykrywa kluczowe sekcje karty - procesor, pamięci i układ zasilania. Konstrukcja ma fabrycznie podkręcone GPU, które ma osiągać taktowanie na poziomie 1837 MHz w trybie boost. Całość ma 300 mm długości i zajmuje, wraz z wymienną “płetwą” z logo producenta, trzy sloty.







Mniej przestrzeni wymagają z kolei warianty TwinX2 oraz TwinX2 OC. Są one o 60 mm krótsze i potrzebują dwóch slotów. Ich chłodzenie składa się z czterech heatpipe’ów i dwóch wentylatorów (9 cm), które mają zapewnić stabilne działanie i wysoką kulturę pracy. Zgodnie z oznaczeniem, model Inno3D GeForce RTX 3060 TwinX2 OC jest podkręcony i jego chip ma osiągać 1792 MHz w trybie boost. Wersja TwinX2 pracuje z bazowymi zegarami, zgodnymi ze specyfikacją Nvidii. Niezależnie od modelu nabywca ma do dyspozycji 3584 rdzenie CUDA i 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (192-bit). Każdy z nich wymaga też dodatkowego zasilania w postaci jednej wtyczki PCIe 8-pin oraz zasilacza o mocy przynajmniej 550 W.



Karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED, TwinX2 OC i TwinX2 trafią do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni. Ich ceny nie zostały jeszcze ujawnione, jednak należy oczekiwać, że będą one nieco wyższe od sugerowanej ceny dla modelu referencyjnego, która wynosi 1599 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia