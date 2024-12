Hama WK-300 z przyciskiem Assist AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMA wprowadza na rynek klawiaturę bezprzewodową WK-300, która łączy w sobie kompaktowe rozmiary, cichą pracę oraz innowacyjne funkcje. Może ona obsługiwać do trzech sprzętów jednocześnie dzięki technologii radiowej i dwóm kanałom Bluetooth. Wisienką na torcie jest specjalny przycisk Assist AI, umożliwiający błyskawiczny dostęp do Microsoft Copilot lub innych asystentów sztucznej inteligencji. Klawiatura wyróżnia się elegancką, czarną kolorystyką, świetnie pasującą do nowoczesnych stanowisk pracy. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom (36.9 cm szerokości, 2.3 cm wysokości i 12.6 cm głębokości) i lekkiej konstrukcji (447 g z bateriami w środku), sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w podróży. To idealny wybór dla wszystkich osób, które cenią oszczędność miejsca.







Uniwersalne połączenie

Model WK-300 oferuje dwie opcje łączności: technologię radiową 2.4 GHz z odbiornikiem USB-A (schowanym w obudowie) oraz Bluetooth 5.2 z dwoma kanałami. Zasięg połączenia wynosi do 10 metrów, a użytkownik może swobodnie przełączać się jednym przyciskiem pomiędzy trzema podłączonymi urządzeniami, takimi jak komputer, tablet czy smartwatch.



Cicha praca i wygodne pisanie

Klawisze są ciche i zostały zaprojektowane z myślą o intuicyjnym oraz płynnym pisaniu. Wklęsły kształt przycisków zapewnia komfort pracy, a cicha konstrukcja pozwala na użytkowanie klawiatury nawet w miejscach wymagających skupienia. Dzięki laserowemu grawerowi oznaczenia na klawiszach są trwałe i odporne na ścieranie.



Przycisk Assist AI i funkcje multimedialne

W dobie rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji, opisywana klawiatura została wyposażona w przycisk Assist AI. Jest docelowo przypisany do Microsoft Copilot, ale użytkownicy mogą to zmienić i połączyć go z dowolnym innym narzędziem sztucznej inteligencji, co zapewnia wygodny dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Dodatkowo klawiatura oferuje multimedialne funkcje klawiszy F oraz tryb Fn-Lock, który pozwala na zmianę przypisania klawiszy funkcyjnych bez konieczności modyfikowania ustawień systemowych.



Ekologia i oszczędność energii

Hama WK-300 jest zasilana dwiema bateriami AAA, które znajdują się w zestawie, eliminując konieczność mozolnego czekania na naładowanie wbudowanego akumulatora. Włącznik on/off i tryb czuwania pomagają oszczędzać energię, gdy klawiatura nie jest używana przez co najmniej 5 minut. Warto również wspomnieć, że obudowa i klawisze tej klawiatury zostały wykonane z tworzywa ABS, pochodzącego w 65 proc. z recyklingu.



Kompatybilność i przystępna cena

Klawiatura współpracuje z systemami Windows 10 i 11, MacOS 11, iOS 14, iPadOS 14 oraz Android 8.0 i nowszymi. Jej katalogową cenę ustawiono na poziomie tylko 89 PLN.





















źródło: Info Prasowe - HAMA