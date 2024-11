Hama WKM-750 z klawiszem Assist AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka Hama zaprezentowała właśnie elegancką bezprzewodową aluminiową klawiaturę, która łączy się z komputerem drogą radiową i przez Bluetooth. Cechuje się stopniowalnym podświetleniem, nożycowymi klawiszami, licznymi funkcjami multimedialnymi oraz specjalnym przyciskiem do aktywacji asystenta AI Microsoft Copilot. Do pary otrzymujemy również optyczną myszkę Bluetooth z sześcioma przyciskami i chowanym wewnątrz obudowy odbiornikiem USB. Producent niezmiennie podchodzi do komfortu użytkowania poważnie, umożliwiając połączenie zarówno klawiatury, jak i myszy z trzema urządzeniami jednocześnie, np. komputerem, tabletem i smartfonem. Dzięki połączeniu radiowemu 2.4 GHz i dwóm kanałom Bluetooth w wersji 5.2, przełączanie między urządzeniami jest proste i wygodne za pomocą jednego przycisku. Dodajmy, że zestaw o stalowoszarej kolorystyce z czarnymi elementami wyróżnia się na tle innych urządzeń peryferyjnych, stosowanych w domu czy biurze.







Wygoda na najwyższym poziomie

Najpierw przybliżmy klawiaturę WKM-750. Została wykonana z aluminium, ma wymiary 41.2 x 1.8 x 13.8 cm i waży 505 g. Cicho działające i solidne klawisze nożycowe zapewniają intuicyjne i szybkie pisanie, nawet pod presją czasu. W dobie rewolucji związanej z uczeniem maszynowym, klawiatura została wyposażona w przycisk Assist AI, który aktywuje asystenta AI Copilot od Microsoftu. Co istotne, można go przypisać do dowolnego innego narzędzia, opartego na sztucznej inteligencji. Klawiatura oferuje również sterowanie funkcjami multimedialnymi poprzez dodatkowe przypisanie klawiszy F, bez konieczności zmiany ustawień systemowych. Funkcja Fn-Lock pozwala na zamianę pierwszego i drugiego przypisania klawiszy F1 do F12, umożliwiając bezpośrednie korzystanie z funkcji multimedialnych.



Podkreślmy, że intensywność światła podświetlanej klawiatury może być zredukowana i zapewnia optymalną obsługę w ciemności. Wielu użytkowników na pewno doceni też wygodę, związaną z regulacją kąta nachylenia dzięki składanym antypoślizgowym nóżkom. Umożliwiają one trzy regulowane kąty pisania. Pomyślano również o strzeżeniu danych. Klawiatura szyfruje wszystkie naciśnięcia klawiszy zgodnie ze standardem szyfrowania AES-128. Pełne naładowanie litowo-jonowej baterii klawiatury pozwala na około 20 dni pracy. Dysponuje ona portem USB-A, zaś odbiornik radiowy można oczywiście schować wewnątrz obudowy.



Niezawodny gryzoń

Wygodna klawiatura nie zdałaby się jednak na wiele, gdyby nie była dostępna w duecie z myszką o tych samych atutach. Bezprzewodowa mysz optyczna Hama WKM-750 ma wymiary 6,8 x 3,7 x 10,7 cm i waży 76 g. Wykonana z aluminium i plastiku, wyróżnia się trwałym metalowym kółkiem do przewijania. Zakres regulacji czułości DPI wynosi 800/1200/1600/2400/3200. Mysz jest wyposażona w sześć przycisków i powstała z myślą o osobach praworęcznych. Odbiornik USB można rzecz jasna umieścić wewnątrz obudowy, a zasięg Bluetooth to 10 m. Dodatkowym atutem myszy jest czujnik Blue Wave, umożliwiający korzystanie z niej na prawie wszystkich powierzchniach, bez podkładki. Przed ślizganiem się ratują z kolei polimerowe stopki. Przyciski myszy są ciche, a boczne przyciski ułatwiają nawigację w przeglądarkach internetowych i Outlooku. Litowo-jonowy akumulator myszy pozwala na ciągłe użytkowanie przez nawet 90 dni.



Zestaw Hama WKM-750 wykonano w co najmniej 20 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu. W pakiecie znajduje się kabel USB-A do USB-C do zasilaia energią obu urządzeń. Zestaw współpracuje z systemami Windows 10 i 11, MacOS 11, iOS 14, iPadOS 14 oraz Android 8.0 i nowszymi wersjami.



Katalogowa cena zestawu Hama WKM-750 wynosi 239 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA