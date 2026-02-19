Hama gotowa na premierę Galaxy S26

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Debiut smartfonów Samsung Galaxy S26 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim rośnie zainteresowanie akcesoriami, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia od pierwszego dnia. Marka Hama, od lat obecna na rynku rozwiązań GSM, przygotowała komplet dodatków dopasowanych do wszystkich wariantów Galaxy S26 – od szkła ochronnego po etui. To zestaw, który skutecznie domyka ekosystem smartfona. Nowy flagowiec Samsunga z pewnością przyciąga uwagę zaawansowanymi technologiami i dopracowanym wzornictwem, dlatego warto zadbać o akcesoria, które nie tylko zabezpieczą urządzenie, ale także nie ograniczą komfortu jego użytkowania. Producent Hama już teraz prezentuje dwie propozycje, które realnie podnoszą wygodę korzystania z Galaxy S26. Jego premiera spodziewana jest 25 lutego.







Szkło ochronne Extreme Protect z ramką montażową – Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

Wyświetlacz to najbardziej eksponowany i jednocześnie najbardziej narażony na uszkodzenia element każdego smartfona. Z myślą o jego skutecznej ochronie Hama opracowała szkło Extreme Protect, zaprojektowane specjalnie dla serii Galaxy S26. Zastosowanie ramki montażowej znacząco upraszcza proces instalacji, zapewniając idealne dopasowanie i eliminując ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza.



Szkło pancerne o twardości 9H, wykonane metodą frezowania CNC, cechuje się wysoką odpornością na uderzenia, pęknięcia i zarysowania. A jednocześnie zachowuje pełną przejrzystość dzięki technologii ultra-clear HD i nie wpływa negatywnie na jakość zdjęć. Oznacza to brak kompromisów w odbiorze obrazu i pełne wykorzystanie potencjału ekranu AMOLED. Całość uzupełnia specjalna powłoka, ograniczająca widoczność odcisków palców, co przekłada się na estetyczny wygląd ekranu przez dłuższy czas. Zaznaczmy tu, że hartowane szkło jest bardziej wytrzymałe i odporne niż zwykła folia ochronna. W zestawie znajdziemy też środek do usuwania kurzu i ściereczkę do czyszczenia.



Futerał Extreme Protect – Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

Dla wielbicieli smartfonów z segmentu premium etui to nie tylko ochrona, ale również element stylu. Futerał Extreme Protect od Hama łączy solidną konstrukcję z nowoczesnym, stonowanym designem. Wykorzystanie trwałych materiałów skutecznie zabezpiecza obudowę telefonu przed skutkami codziennego użytkowania – od drobnych zarysowań po poważniejsze uszkodzenia mechaniczne.



Precyzyjne wyprofilowanie oraz dokładnie wykonane wycięcia na porty i przyciski gwarantują pełną funkcjonalność urządzenia bez konieczności zdejmowania etui. Klasyczna czerń nadaje całości eleganckiego charakteru i doskonale komponuje się z minimalistyczną stylistyką Galaxy S26, niezależnie od wybranego wariantu.

































źródło: Info Prasowe - HAMA