Samsung Galaxy A07 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłasza wprowadzenie na rynek smartfonu Galaxy A07 5G – urządzenia, które udostępnia sprawdzone funkcje sztucznej inteligencji znane użytkownikom Galaxy, w tym Google Gemini i Circle to Search, jeszcze szerszemu gronu odbiorców. To kolejny krok w realizacji misji Samsung, jaką jest demokratyzacja doświadczeń związanych z AI. Galaxy A07 5G został stworzony z myślą o realnym ułatwianiu codziennego życia. Jednym naciśnięciem przycisku bocznego użytkownik aktywuje asystenta Gemini, który sprawnie radzi sobie ze złożonymi poleceniami, zarówno w aplikacjach Galaxy, jak i w wybranych aplikacjach innych producentów. Gemini Live umożliwia swobodną rozmowę i błyskawiczne uzyskiwanie odpowiedzi w trybie konwersacyjnym, a Circle to Search pozwala w kilka sekund dowiedzieć się więcej o czymkolwiek widocznym na ekranie: obrazie, piosence czy fragmencie tekstu.







Co wyróżnia Galaxy A07 5G?

Ulepszona bateria: Akumulator o pojemności 6000 mAh oferuje aż o 120% więcej energii niż poprzednia generacja. To wystarczy, by przez długie godziny oglądać filmy w podróży, pracować zdalnie i pozostawać w kontakcie, bez stresu o poziom naładowania.

Wciągający wyświetlacz: 6.7-calowy ekran edge-to-edge z odświeżaniem 120 Hz zapewnia wyjątkowo płynne animacje i wyrazistą grafikę. Tryb wysokiej jasności (do 800 nitów) gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu, a automatyczna regulacja jasności dba o komfort oczu w każdych warunkach.

Solidna konstrukcja na co dzień: Galaxy A07 5G jest gotowy na codzienne wyzwania: certyfikat IP54 potwierdza odporność na kurz i zachlapanie, a tylny panel z polimerowego kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, lżejszego i trwalszego niż materiał stosowany w poprzednim modelu, zapewnia większą ochronę przed uszkodzeniem.

Aparat: Podwójny aparat tylny (50 MP + 2 MP) utrwala wyraźne, żywe kadry w różnych warunkach oświetleniowych. Przedni aparat 8 MP dba o jakość selfie i wideorozmów, precyzyjnie odwzorowując każdy detal.

Rozszerzone wsparcie: Samsung zapewnia do sześciu lat aktualizacji systemu operacyjnego i sześć lat aktualizacji zabezpieczeń, dzięki czemu Galaxy A07 5G pozostaje aktualny i bezpieczny przez długi czas. Platforma Samsung Knox Vault dokłada dodatkową warstwę ochrony. Funkcje zabezpieczenia przed kradzieżą i automatycznego blokowania zaprojektowano tak, by użytkownik czuł się bezpiecznie, nie rezygnując z wygody obsługi.



Dostępność

Samsung Galaxy A07 5G będzie dostępny w wybranych regionach w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, jasnofioletowej i jasnozielonej.



















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG