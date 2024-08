Hama prezentuje ładowarki SuperMini o mocy 20 i 25 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent nie zwalnia tempa i jeszcze bardziej rozbudowuje i tak szeroki segment swoich akcesoriów GSM. Ładowarki Hama SuperMini, jak sama nazwa wskazuje, powstały z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca. Dysponują odpowiednio 20 W i 25 W mocy wyjściowej. Dzięki zastosowaniu technologii System on Chip (SoC), udało się opracować urządzenia, które nie tylko pozostają małe i lekkie, ale również niezwykle wydajne. Wymiary korpusu obu modeli wynoszą: 2,9 cm głębokości, 2.75 cm szerokości i tyle samo wysokości. Takie gabaryty sprawiają, że każda z nich idealnie nadaje się do podróży, nie zajmując dużo miejsca w bagażu, a dzięki wąskiej wtyczce nie blokują innych gniazd w listwie zasilającej. Te nowości w portfolio firmy Hama utrzymano w stonowanej, białej kolorystyce z obustronnym złączem USB-C, pomalowanym na zielono.







Obie ładowarki Hama SuperMini są kompatybilne z technologiami szybkiego ładowania Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0. Dzięki temu urządzenia obsługujące te technologie mogą być przywrócone do pełnej używalności w mgnieniu oka. Dla przykładu, wystarczy zaledwie 30 minut, aby naładować telefon do stanu 60 proc. baterii.



Producent zadbał o bezpieczeństwo użytkowników. Ładowarki zostały wyposażone w szereg zabezpieczeń przed przeładowaniem, przegrzaniem i spięciem. Wbudowany procesor IC rozpoznaje podłączone urządzenie i dobiera odpowiednie, bezpieczne napięcie prądu ładowania, co chroni akumulator przed uszkodzeniem. Dzięki temu, użytkownik może być pewny, że jego urządzenie jest zasilane energią w sposób bezpieczny i efektywny. Dzięki technologii Power Delivery, ładowarki mogą współpracować z szeroką gamą urządzeń - od smartfonów po kontrolery do gier i tablety, a także mniejsze gadżety, jak słuchawki czy głośniki mobilne.



Katalogowa cena ładowarki SuperMini o mocy 20 W wynosi 49.90 PLN, a jej odpowiednik o mocy 25 W kosztuje 59.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA