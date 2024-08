Samsung Electronics wprowadza nowe karty microSD 1 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek kart microSD PRO Plus i EVO Plus o pojemności 1 TB. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii V-NAND ósmej generacji (V8) karty PRO Plus i EVO Plus charakteryzują się zwiększoną wydajnością i dużą pojemnością, co jest idealnym rozwiązaniem dla twórców treści i entuzjastów technologii potrzebujących szybkiego przesyłania plików i przechowywania ich na różnych urządzeniach. Nowe karty PRO Plus i EVO Plus oferują już pojemności typowe dla dysków SSD. W module pamięci 1 TB można przechować ponad 400 tys. obrazów o rozdzielczości 4K UHD (w rozmiarze 2,3 MB każdy) lub ponad 45 gier konsolowych (po 20 GB). Większa pojemność kart PRO Plus i EVO Plus otwiera nowe możliwości dla podręcznych urządzeń codziennego użytku, takich jak smartfony, kamery sportowe, drony i przenośne konsole do gier. Karty są dostępne w kilku wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Karta EVO Plus występuje dodatkowo w wariancie 64 GB.







Większa wydajność

Karta PRO Plus pozwala przechowywać i szybko przesyłać duże ilości treści o wysokiej rozdzielczości, co zapewnia płynny przebieg pracy kreatywnej. Charakteryzuje się wyjątkową wydajnością i solidnymi parametrami przetwarzania danych w ilości od 128 GB do 1 TB, oferując prędkość odczytu sekwencyjnego do 180 MB/s i zapisu sekwencyjnego do 130 MB/s. By zapewnić szybkie wczytywanie danych i wielozadaniowość, karta PRO Plus ma klasę szybkości UHS 3 (U3), klasę szybkości 30 (V30) dla wideo 4K UHD i klasę wydajności A2, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na tworzeniu bez zmartwień o przechowywanie i organizowanie treści.



Prędkość transferu danych między urządzeniami i kartą EVO Plus może wynosić w codziennym użytkowaniu nawet 160 MB/s. Karta jest oznaczona klasą szybkości UHS 3 (U3), klasą szybkości 30 (V30) dla danych wideo 4K UHD i klasą wydajności A2, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się płynnym zapisem, wczytywaniem i wielozadaniowością. Model EVO Plus o pojemności 64 GB ma odmienną specyfikację z oznaczeniami klas U1, V10 i A1.



Większa wydajność energetyczna i trwałość dzięki technologii 28 nm

Karty Samsung microSD PRO Plus i EVO Plus o pojemności 1 TB charakteryzują się lepszą wydajnością energetyczną dzięki kontrolerowi opartemu na technologii procesowej 28 nanometrów (nm) – w porównaniu z poprzednią wersją o architekturze 55 nm. Zastosowanie nowej metody zapewnia maksymalne wykorzystanie pojemności akumulatora urządzenia współpracującego z kartą. Dzięki kodowaniu korekcyjnemu (ECC) z liniowymi kodami korekcyjnymi LDPC o pojemności 2 kilobajtów (KB), karty PRO Plus i EVO Plus 1 TB zapewniają zwiększoną trwałość przy większej liczbie cykli zapisu i usuwania, a przez to bezpieczniejsze przechowywanie danych przez dłuższy czas.



Dowiedziona trwałość zapewniająca bezpieczne przechowywanie

PRO Plus i EVO Plus są wyjątkowo wytrzymałe, co potwierdzają kompleksowe testy, w których uzyskały wysokie oceny trwałości w sześciu obszarach. karty zostały zaprojektowane tak, by wytrzymały trudne warunki – są odporne na wodę, wysokie temperatury, promieniowanie rentgenowskie i pole magnetyczne. Co szczególnie ważne dla pracujących w trudnych warunkach autorów filmów lub zdjęć, modele PRO Plus i EVO Plus wykazały trwałość również w wymagających testach odporności na upadki i zużycie.



Kompatybilność z wieloma różnymi urządzeniami

Karty PRO Plus i EVO Plus współpracują z szeroką gamą urządzeń codziennego użytku – włączając smartfony, tablety i przenośne konsole do gier z systemem AndroidTM – co zapewnia bezpieczne przechowywanie danych. Mogą być także wykorzystywane z urządzeniami używanymi w trudnych warunkach, takimi jak kamery sportowe czy drony, w celu zapisywania, przenoszenia i edytowania danych.



Modele kart microSD PRO Plus i EVO Plus o pojemności 1 TB będą dostępne na całym świecie w sierpniu 2024 r. Karty PRO Plus i EVO Plus objęte są 10-letnią ograniczoną gwarancją.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG