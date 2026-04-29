Hama wideo USB-C 4K z gniazdem HDMI i DisplayPort

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Nowy adapter w portfolio marki Hama to praktyczne rozwiązanie dwa w jednym. Ta smukła (szerokość 7 cm, wysokość 1,4 cm, głębokość 3 cm, długość kabla 0,15 m) ciemnoszara obudowa z przewodem z obustronną wtyczką USB-C oraz specyficznym gniazdem doskonale nadaje się do wszelkich urządzeń o płaskiej konstrukcji, mobilnych oraz w sytuacjach, gdy dostępna przestrzeń jest ograniczona. To bardzo nietypowa konstrukcja, służąca do połączenia komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu z portem USB-C z monitorem, telewizorem lub projektorem w celu przesyłania cyfrowych danych i sygnałów audio/wideo. Wyjątkowość polega na tym, że adapter został zaopatrzony w uniwersalne gniazdo, które pasuje do obu rodzajów kabli wideo - HDMI i nowszego DisplayPort.







Dzięki temu adapterowi możemy podłączyć komputer, laptop (w tym MacBook) lub tablet z portem USB-C do zewnętrznego monitora, telewizora lub projektora w celu przesyłania cyfrowych danych i sygnałów audio lub wideo. Zapewnia doskonałą jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości 4K/Ultra HD (4096x2160 pikseli) o częstotliwości odświeżania obrazu 60 Hz. Co ważne, urządzenie jest wyposażone w gniazdo 2 w 1 do podpięcia jednocześnie kabla DisplayPort lub HDMI. Obsługuje więc oba typy połączeń w zależności od potrzeb użytkownika i posiadanego sprzętu. W dodatku jest kompatybilne z Thunderbolt 3/4/5.



Smukła wtyczka doskonale nadaje w okolicznościach, w których nie mamy zbyt dużo miejsca na podłączenie dodatkowego sprzętu. Producent zadbał o to, by wysokiej jakości materiały i wykonanie gwarantowały doskonałą jakość transmisji. Warto też zauważyć, że adapter został wykonany w co najmniej 20 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu. A jego opakowanie jest w pełni papierowe, co pozwala zmniejszyć liczbę odpadów z tworzyw sztucznych i zwiększyć zdolność do recyklingu. W dodatku dysponuje certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council), co w praktyce oznacza, że papier i tektura użyte w opakowaniu pochodzą z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędne podejście do podstawowego surowca, jakim jest drewno.



Adapter Hama wideo USB-C 4K z gniazdem HDMI i DisplayPort znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 149 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA