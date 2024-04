Hama wprowadza powerbanki Pocket 5 i 10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA postanowiła jak najbardziej zminiaturyzować swoje power packi, oferując dwa nowe i zgrabne modele Pocket o pojemnościach 5000 mAh i 10000 mAh. Każdy z nich dysponuje portem USB-C i dwoma złączami USB-A oraz lampkami LED. Najnowsze propozycje w szerokim portfolio firmy, dotyczące banków energii, wyróżniają się na tle innych wyjątkowo kompaktowymi rozmiarami. Szerokość modelu Pocket 5 o pojemności akumulatora 5000 mAh wynosi 6.4 cm, wysokość 10,2 cm, a głębokość 1.45 cm przy 117 g wagi. Te wymiary w przypadku wersji Pocket 10 (10000 mAh) wynoszą odpowiednio 6.55 cm x 10.45 cm x 2.5 cm przy 215 g wagi. Zmieszczą się więc w kieszeni spodni czy kurtki albo małej przegrodzie plecaka.







Obydwa modele charakteryzują się też zwartą, płaską obudową o neutralnym antracytowym kolorze. Każdy zdoła zasilić energią rozładowany telefon, tablet, słuchawki mobilne, głośnik Bluetooth, pad gamingowy czy czytnik e-Booków parę razy z prędkością Fast Charge. Ładują się od zera do stanu pełnej gotowości przez port USB-C w ciągu czterech godzin.



Liczba złącz powinna zadowolić użytkowników różnorakich urządzeń, gdyż w obu wersjach znalazły się dwa gniazda USB-A i najnowsze, obustronne typu C. Tak oto możemy ładować nawet trzy sprzęty jednocześnie. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że bezpieczeństwo power packów i urządzeń do nich podłączanych zależy w dużym stopniu od zastosowania certyfikowanych komórek oraz wbudowanych systemów ochrony przed przeciążeniem, nadmiernym wyczerpaniem baterii i przegrzewaniem. Wszystko to tutaj znajdziemy. Dzięki temu zapomnijmy o ryzyku możliwego uszkodzenia akumulatorów.



Na pewno wyróżnikiem jest również wyświetlacz z czterema diodami LED, pokazujący aktualny stan naładowania banku energii: odpowiednio 25, 50, 75 i 100 proc. stanu akumulatora. Na obudowie producent zamieścił włącznik, zaś dla oszczędzania energii po 30 sekundach bezczynności power pack sam się wyłącza. W zestawie nie mogło też zabraknąć oczywiście kabla USB-A do USB-C.



Power packi lada moment wejdą do sprzedaży w Polsce. Cena? Katalogowo za model Pocket 5 zapłacimy 49.90 PLN, natomiast za model Pocket 10 o dwukrotnie pojemniejszej baterii 74.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA