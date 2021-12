Hammery z certyfikatami Android Enterprise Recommended

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER Blade 3 oraz HAMMER Explorer Pro to kolejne smartfony z portfolio marki, należącej do polskiego producenta urządzeń mobilnych mPTech, certyfikowane przez Google. Fakt, że modele znajdują się w Programie AER to rekomendacja dla wszystkich użytkowników, w tym dla przedsiębiorstw i organizacji. To też potwierdzenie tego, że spełniają one wysokie wymagania dotyczące funkcjonalności i oprogramowania, dzięki czemu sprawdzą się jako smartfony używane do pracy. Program Android Enterprise Recommended został stworzony, aby wyróżnić urządzenia mobilne, na których system Android i usługi oferowane przez Google działają zgodnie z oczekiwaniami ich twórców. Zapewniają najwyższy komfort dla użytkowników i są rekomendowane do pracy.







Dla producenta wiąże się to z koniecznością wdrażania aktualizacji systemowych Google oraz do aktualizacji do kolejnej pełnej wersji systemu Android (z nowym oznaczeniem). Takie podejście gwarantuje użytkownikom korzystanie z najnowszych możliwych rozwiązań systemowych.



Na urządzenia rekomendowane przez Google szczególną uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy i osoby poszukujące telefonów służbowych dla pracowników. Program rekomenduje i wyróżnia te modele smartfonów, które oprócz powszechnie dostępnych funkcjonalności umożliwiają także dopasowanie i wdrożenie ich do firmowych systemów. Urządzenia HAMMER są kompatybilne także z funkcjonalnością ZeroTouch, która jest dodatkową funkcjonalnością w programie AER. Umożliwia ona zdalne uruchomienie systemów EMM (Enterprise Mobility Management) oraz MDM (Mobile Device Management), które ułatwiają zdalne i masowe zarządzanie telefonami pracowników np. instalację tej samej aplikacji czy łączenie urządzeń w ekosystemy. Umożliwiają one także stworzenie niezależnych profili użytkowników np. prywatnego i służbowego lub korzystania z jednego smartfona przez kilka osób, co jest przydatne w momencie pracy zmianowej, gdzie kilku pracowników ma dostęp do jednego urządzenia.



Warto pamiętać także o tym, że wzmocnione telefony i smartfony, takie jak HAMMER, nastawione na odporność i solidną konstrukcję, są wyróżniane certyfikatem AER rzadziej od zwykłych smartfonów. Z tego względu uczestnictwo modeli HAMMER Blade 3 oraz HAMMER Explorer Pro w Programie zasługuje na uznanie i stanowi potwierdzenie, że są one jeszcze bardziej wszechstronne i rekomendowane do pracy na każdym szczeblu działania. Oprócz wytrzymałości na wodę, upadki oraz pył zapewniają one wysoki komfort użytkowania oraz wsparcie.













Źródło: Info Prasowe / mPTech