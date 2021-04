Heinz Electrodynamic Designs - Aktywne monitory z serii Type

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HEDD Audio to niemiecka marka, której założycielem i twórcą jest Klaus Heinz, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu najwyższej klasy monitorów studyjnych. Doświadczenie to zdobył m.in. w firmie A.D.A.M. Audio, gdzie przez wiele lat pełnił kluczowe funkcje wdrażając do produkcji m.in. przetworniki AMT. W 2015 roku założył firmę HEDD Audio, która szybko zyskała uznanie na wymagającym rynku monitorów studyjnych. Teraz HEDD Audio nie tylko modernizuje całą serię Type do wersji Mk2, ale też wprowadza dwa dedykowane subwoofery – BASS 08 oraz BASS 10. Różnią się one mocą i wielkością przetwornika niskotonowego oraz obudowy, a łączy je zaawansowana technika, precyzja wykonania oraz rewolucyjna funkcjonalność.







Cztery zmodernizowane modele monitorów w wersji Mk2 i dwa nowe subwoofery

Oprócz dwóch zaprojektowanych od podstaw subwooferów, nowa linia aktywnych monitorów HEDD Audio składa się z dwóch modeli dwudrożnych Type-05 Mk2 i Type-07 Mk2 oraz dwóch trójdrożnych Type-20 Mk2 i Type-30 Mk2. Przetworniki nisko i średniotonowe mają sztywne membrany o strukturze plastra miodu. Przetworniki wysokotonowe to z kolei autorska konstrukcja firmy HEDD bazująca na technologii AMT (Air Motion Transformer). Ten unikalny przetwornik oferuje znakomitą transparentność i odwzorowanie wysokich tonów na poziomie nieosiągalnym dla tradycyjnych głośników kopułkowych.



HEDD Lineariser

Zaimplementowany w serii Mk2 Lineariser to narzędzie, które zapewnia liniową fazę w całym paśmie oraz znakomitą odpowiedź impulsową. Lineariser wyrównuje opóźnienia czasowe pomiędzy poszczególnymi przetwornikami głośnikowymi, co znacząco poprawia nie tylko przestrzenność, ale też naturalność i spójność brzmienia. Liniowa faza jest w dalszym ciągu poza zasięgiem zdecydowanej większości kolumn głośnikowych – w Hedd Audio mamy ją na wyciągnięcie ręki.



CoP Technology

Użytkownicy mają pierwszy raz możliwość wyboru pomiędzy energią i dynamiką basu obudów z portem bass-reflex a precyzją i kontrolą obudowy zamkniętej. Przy czym rozwiązanie firmy HEDD Audio o nazwie CoP („Closed or Ported”) jest także i w tym zakresie unikalne. Bo polega ono nie tylko na zastosowaniu odpowiednich zatyczek do portów bass-refleks, ale także na odpowiedniej korekcji charakterystyki przenoszenia za pomocą zaawansowanego procesora DSP. Korekcja ta uwzględnia różne charakterystyki obudowy zamkniętej i bass-refleks w taki sposób, aby brzmienie basu było w każdym przypadku na najwyższym poziomie. Technologia CoP została zastosowana nie tylko w każdym monitorze z serii Mk2 ale też w subwooferach BASS 08 i BASS 10.



BASS 08 i BASS 12 – zgrane fazowo subwoofery

Jako przemyślany dodatek do nowej linii monitorów studyjnych HEDD Audio oferuje nam dwa najwyższej klasy subwoofery aktywne. Mniejszy z nich, BASS 08 oparty jest na 8” specjalizowanym przetworniku subniskotonowym i wzmacniaczu o mocy 300W. BASS 10 posiada z kolei potężny 10” głośnik subniskotonowy napędzany wzmacniaczem o niebagatelnej mocy 700W.



W obu modelach zastosowano nie tylko technologię CoP, ale także Lineariser®. Dzięki temu możemy uzyskać optymalny bas w każdej sytuacji, w tym perfekcyjne zgranie pomiędzy subwooferami a resztą głośników. Możliwość wyrównania fazy w całym paśmie audio, wliczając w to najniższy bas, jest funkcjonalnością naprawdę przełomową. Subwoofery firmy HEDD Audio posiadają też możliwość zniwelowania opóźnienia wynikającego z różnicy odległości subwooferów i kolumn od słuchacza w zakresie +/- 2 metrów. Ułatwia to konfigurację, umożliwiając uzyskanie fenomenalnej wręcz spójności brzmienia.



Precyzja wykonania i długowieczność konstrukcji

Produkty firmy HEED Audio wykonywane są z najwyższą precyzją w Berlinie. Jednocześnie seria MK2 ma nowy ulepszony lakier, który zapewnia bardziej profesjonalny wygląd i większą trwałość.



Ceny brutto

Type-05 Mk2: 2999 PLN/szt

Type-07 Mk2: 3600 PLN/szt

Type-20 Mk2: 9000 PLN/szt

Type-30 Mk2: 12700 PLN/szt

Bass 08: 4500 PLN/szt

Bass 10: 9000 PLN/szt





































