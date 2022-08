Hikvision - pamięci RAM DDR4 z serii U10 / U100 z podświetleniem RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hikvision rozszerzył swoją ofertę podzespołów dla graczy o moduły pamięci RAM DDR4 przeznaczone do komputerów gamingowych, czyli Hikvision U10 oraz Hikvision U100. Oba modele wyróżniają się najwyższą jakością wykonania, a ich efektowne aluminiowe radiatory nie tylko dobrze wyglądają, dodając całości gamingowego pazura, ale przede wszystkim zapewniają optymalne warunki pracy zainstalowanym na laminacie komponentom. Pamięci RAM Hikvision U10 oraz Hikvision U100 charakteryzują się taktowaniem do 3200 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 16, obsługują profile XMP i operują przy napięciu 1.35 V.







Oferowane są jako pojedyncze moduły 8- lub 16-gigabajtowe, więc każdy użytkownik może dopasować ich liczbę do własnych potrzeb - od pojedynczej kości do mniej wymagających urządzeń do zastosowań biurowych, po konfiguracje dual czy quad channel dla maksymalnej wydajności w grach czy profesjonalnych aplikacjach użytkowych, bo stosowanie dwóch lub czterech modułów powoduje nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności. Jak w przypadku wszystkich rozwiązań Hikvision z zakresu pamięci RAM i nośników danych, konsumenci mogą również liczyć na niezawodność i najwyższą trwałość komponentów produkowanych w fabryce własnej Hikvision, gwarantowaną przez rygorystyczną kontrolę jakości.



Pamięci z serii U100 oferują też system podświetlenia RGB, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy na rynku podzespołów komputerowych i przypadnie do gustu użytkownikom, dla których liczy się nie tylko moc, ale i stylowy wygląd PC. Entuzjaści gamingu i podkręcania powinni zresztą uważnie śledzić doniesienia z obozu Hikvision, bo producent planuje w najbliższej przyszłości wprowadzić na rynek pamięć RAM o jeszcze wyższym taktowaniu i lepszej wydajności, która dołączy do już bogatego portfolio dysków SSD, pamięci flash oraz kart pamięci SD.



















Źródło: Info Prasowe / Hikvision