Logitech Signature K650 Wireless Comfort

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przedstawiamy klawiaturę Signature K650 Wireless Comfort – inteligentną komputerową nowość, zaprojektowaną z myślą o wygodzie i produktywności. Dzięki ulepszonym skrótom, zintegrowanej podpórce pod nadgarstki i klawiszom z głębokimi profilami, Signature K650 jest przygotowana, aby sprostać wszystkim codziennym potrzebom, zapewniając wielogodzinny komfort pracy. Możesz osiągać więcej przy mniejszym wysiłku, korzystając z unowocześnionych klawiszy skrótów - w tym zrzutu ekranu do natychmiastowego przechwytywania ważnych informacji i momentów, włączania i wyłączania mikrofonu podczas ważnych połączeń wideo oraz nawigacji internetowej, która łatwo pozwala utrzymać porządek w przeglądarce - dzięki klawiszom otwierającym i zamykającym karty.







Signature K650 działa na prawie każdym systemie operacyjnym, w tym Windows, macOS, Linux, ipadOS, iOS, Android, a także posiada certyfikat Chromebook™.* Możesz połączyć się bezprzewodowo w dowolny sposób poprzez Bluetooth Low Energy lub dołączony odbiornik Logi Bolt USB. Uzyskaj silne, niezawodne połączenie bezprzewodowe z odległości do 10 metrów, które pozwoli zachować elastyczność w miejscu pracy, utrzymując porządek na biurku bez żadnych kabli.



Dostępna w kolorze grafitowym i złamanej bieli, klawiatura Signature K650 może działać na baterii nawet do 36 miesięcy, a jej konstrukcja jest odporna na zalanie i łatwa do czyszczenia. Aby uzyskać jeszcze większą produktywność, połącz bezprzewodową klawiaturę Signature K650 z myszą Signature M650 i pobierz oprogramowanie Logi Options+, aby odkryć proste sposoby personalizacji klawiatury i myszy.



Klawiatura Signature K650 to produkt, z którym można się dobrze czuć. W firmie Logitech produkty są projektowane z myślą o ograniczeniu wpływu na środowisko, dlatego plastikowe części klawiatury Signature K650 zawierają certyfikowany plastik pochodzący z recyklingu - 28% w przypadku grafitu i 21% w przypadku koloru białego - aby dać drugie życie plastikowi wycofanemu z użytku ze starych urządzeń elektronicznych i pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego. Możesz spać spokojnie wiedząc, że ślad węglowy Twojej klawiatury Signature K650 Wireless Comfort został zredukowany do zera. Dzieje się tak dlatego, że oprócz projektowania z myślą o zrównoważonym rozwoju, równoważymy również nasz wpływ na środowisko poprzez wspieranie leśnictwa, odnawialnych źródeł energii i społeczności dotkniętych zmianami klimatu.



Nie zwlekaj i już dziś unowocześnij swoje biurko z klawiaturą Signature K650 Wireless Comfort Keyboard, dostępną do kupienia w sieciach detalicznych.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech