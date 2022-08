Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa obudowa Focus 2 (wieża średniej wielkości) oferuje precyzyjną, prostą konstrukcję, która został starannie zaprojektowana, aby wykorzystać potencjał przepływu powietrza w obudowie. Innowacyjne podejście do układu wnętrza tworzy niezakłócony przepływ powietrza w całej obudowie, dzięki czemu jest ona przyjemna w konstruowaniu i modernizacji, a jednocześnie otwiera możliwość bezpośredniego chłodzenia komponentów. Ta skoncentrowana na wydajności konstrukcja pomaga w umożliwieniu bezproblemowego korzystania, pozwalając użytkownikom w skupieniu się na tym, co jest dla nich ważne.







Od razu po rozpakowaniu wysokiej jakości konstrukcja, czysty wygląd zewnętrzny i przednia siatka umożliwiająca przepływ powietrza sprawiają, że Focus 2 jest poważnym wyborem dla systemów do gier. Wewnątrz oferuje również wysokiej jakości cechy konstrukcyjne, takie jak otwarte i dostępne wnętrze, szybkie zaciski SSD i intuicyjne opcje zarządzania kablami. Jedną z wielu zalet posiadania obudowy Focus 2 jest jej zdolność do adaptacji i rozbudowy dzięki dostępnym akcesoriom, w tym rozszerzeniom pamięci masowej i zestawowi do rozbudowy USB-C.



Więcej o obudowie Fractal Focus 2, możecie zobaczyć na Stronie Producenta.





































Źródło: Info Prasowe / Fractal Design