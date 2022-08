Dyrektor Generalny realme o planach marki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ky Li, założyciel i Dyrektor Generalny realme, opublikował list otwarty, w związku z przygotowaniami marki do obchodów swoich czwartych urodzin, które odbędą się 28 sierpnia. Firma świętować będzie kolejną rocznicę powstania serią aktywacji i specjalnych ofert pod hasłem „828 Fan Festival”. W czwartym kwartale 2021 roku, realme stało się najszybciej rozwijającą się marką smartfonów 5G na świecie, ze wzrostem 165% rok do roku. Chcąc popularyzować możliwości sieci 5G, firma inwestuje 90% swoich zasobów badawczo-rozwojowych w rozwój technologii związanej z 5G.







realme stale poszerza swoją ofertę produktów z segmentu AIoT. Marka rozbudowuje swój ekosystem TechLife, który obejmuje inteligentne telewizory, laptopy, tablety, smartwatche, urządzenia audio oraz ogromną liczbę inteligentnych gadżetów i akcesoriów. realme jest także pierwsza marką wśród producentów smartfonów z systemem Android, które stworzyło własne studio projektowe - realme Design Studio - skupiające czołowych projektantów światowej klasy, co pozwala marce na tworzenie produktów o wyjątkowym wzornictwie.



W ciągu zaledwie trzech lat, realme osiągnęło szybki wzrost, stając się szóstym największym dostarczycielem smartfonów na świecie. Pomimo obecnej niepewności na rynku, firma jest przekonana o swojej zdolności do sprostania wyzwaniom.

- Smartfony uczyniły nas bardziej zdolnymi niż kiedykolwiek wcześniej, a era AIoT jeszcze bardziej rozszerza te możliwości. Droga przed nami pozostaje jasna, choć niepozbawiona wyzwań – stwierdza Sky Li, CEO realme, w otwartym liście.



Wchodząc w drugi etap rozwoju, realme będzie przestrzegać strategii „Market Cultivation”, co oznacza dodatkową koncentrację na tworzeniu produktów wysokiej jakości i silniejszą adaptację strategii do warunków lokalnych rynków. W ciągu trzech lat realme będzie kładło szczególny nacisk na swoje dwa 10-milionowe rynki, jednocześnie pracując nad stworzeniem rdzenia piętnastu 1-milionowych rynków na świecie. Do 2023 w Europie, realme stawia sobie za cel osiągnięcie pozycji TOP 3 wśród producentów smartfonów. Poprzez bardziej zlokalizowane podejście marketingowe i zrozumienie młodych konsumentów, firma zamierza projektować rozwiązania bliższe nawykom oraz potrzebom lokalnych użytkowników.



W ramach strategii „Simply Better”, inwestycje realme w badania i rozwój wzrosną o 58% (rok do roku), skupiając się na rozwoju innowacji technologicznych. Dodatkowo, firma utworzyła międzynarodowy zespół e-commerce, aby ujednolicić zarządzanie kanałami sprzedaży oraz zapewnić użytkownikom dostęp do swoich produktów na całym świecie.



Otwarty list CEO realme jest dostępny TUTAJ.



















Źródło: Info Prasowe / realme