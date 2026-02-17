Huawei z kampanią 360° promuje nowy tablet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski oddział HUAWEI prowadzi kompleksowe działania komunikacyjne wspierające wejście na rynek nowego tabletu z matowym ekranem - HUAWEI MatePad 11.5 S 2026. Zaprojektowano go z myślą o wielogodzinnym użytkowaniu - nauce, pracy i notowaniu, bez zmęczenia wzroku. Kampania 360° obejmuje wykorzystanie różnorodnych narzędzi marketingowych i kanałów, w tym komunikację wspierającą sprzedaż premierową we współpracy z Partnerami Biznesowymi. Działania potrwają do 8 marca 2026 r. Najnowsza kampania prezentuje HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 – tablet wyposażony w matowy ekran chroniący wzrok użytkownika, idealny do nauki, pracy oraz rozrywki. Punktem kulminacyjnym działań komunikacyjnych jest zasięgowa kampania telewizyjna, uruchomiona 16 lutego 2026 r., realizowana wspólnie z siecią Media Expert.







Dopełniają ją działania PR, kampania digitalowa oraz influencer marketing z udziałem Marcina Kruszewskiego znanego jako Prawo Marcina. Uzupełnieniem tego elementu kampanii są także działania mniejszych twórców internetowych, którzy w swoich kanałach społecznościowych dzielą się doświadczeniami z użytkowania tabletu w codziennych sytuacjach.



Współpraca z Partnerami Biznesowymi

Równolegle realizowana jest komunikacja wspierająca sprzedaż premierową HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 przy aktywnym wsparciu Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Neonet i Komputronik. W ramach oferty premierowej trwającej od 3 lutego do 8 marca 2026 r. można zakupić HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 o 200 PLN taniej – w zestawie z klawiaturą lub w zestawie z klawiaturą i rysikiem HUAWEI M-Pencil (3. generacji).



O HUAWEI MatePad 11.5 S 2026

Promowany w kampanii HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 został wyposażony w matowy ekran PaperMatte trzeciej generacji, który ogranicza połysk powierzchni o 50% i eliminuje 99% zakłóceń świetlnych. Nowy wyświetlacz jest nie tylko czytelny nawet w nasłonecznionych miejscach, ale wspiera także ochronę wzroku podczas długotrwałego użytkowania. Do tabletu można podłączyć klawiaturę i rysik. Taki zestaw zapewnia komfort pracy zbliżony do laptopa i umożliwia dopasowanie urządzenia do wykonywanego zadania, bez względu na miejsce – biuro, dom czy szkołę. W połączeniu z rysikiem HUAWEI M-Pencil (3. generacji) tablet umożliwia precyzyjne pisanie i rysowanie, zapewniając wrażenia zbliżone do pracy na papierze. Funkcjonalność urządzenia uzupełniają aplikacje Notatki HUAWEI oraz GoPaint.













źródło: Info Prasowe - HUAWEI