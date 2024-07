Hybrydowy NAS Asustor – duża pojemność i wysoka wydajność

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nimbustor Gen2 AS5404T to nowoczesny NAS, oferujący wszystko, czego oczekiwalibyśmy od urządzenia tego typu… i dużo, dużo więcej. Produkt firmy Asustor wyposażony jest w wydajny procesor Intel Celeron (cztery rdzenie, N5105 10 nm). Obsługuje zarówno dyski SSD, jak i HDD (dzięki czemu jest i szybki, i pojemny). Ma 4 GB pamięci RAM DDR4-2933 (z możliwością rozbudowy), porty Ethernet 2,5 Gb, USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s i HDMI 2.0b. Urządzenie powinno zainteresować nie tylko użytkowników poszukujących sprzętu do backupu czy archiwizacji danych, ale również miłośników multimediów czy graczy – ci ostatni z pewnością docenią inspirowane gamingiem wzornictwo oraz możliwość uruchamiania wybranych gier bezpośrednio z NAS-a.







Model Nimbustor Gen2 AS5404T zaprojektowano tak, by umożliwiał korzystanie z kluczowych zalet zarówno dysków SSD (czyli znakomitej wydajności), jak i kluczowego atutu HDD, czyli ogromnej pojemności. W NAS-ie możemy zamontować po 4 dyski SSD M.2 oraz HDD (3.5” lub 2.5”). Taka konstrukcja pozwala skonfigurować NAS tak, by z powodzeniem pomieścił wszelkie dane użytkownika (dokumenty, multimedia, gry, backup, pliki robocze itp.), ale jednocześnie cechował się ogromną wydajnością i pozwalał sprawnie wykonywać wszelkie operacje związane z tworzeniem, przechowywaniem, edytowaniem czy kopiowaniem danych.



Dwa porty Ethernet 2,5 Gb, trzy złącza USB 3.2 Gen 2 oraz port HDMI 2.0b zapewniają łączność z firmową lub domową siecią, urządzeniami zewnętrznymi oraz ekranami. Model AS5404T doskonale sprawdzi się jako domowe centrum multimedialne – bez problemu obsługuje streaming i transkodowanie 4K, może także współpracować z aplikacją Plex.



Nimbustor Gen2 AS5404T przyciąga też uwagę nowoczesnym, inspirowanym gamingiem, wyglądem – urządzenie zaprojektowano tak, by świetnie wyglądało, jednocześnie zapewniając wydajne odprowadzanie ciepła i łatwy dostęp do dysków, z odpornym na kurz panelem magnetycznym. Graczy posiadających ogromne kolekcje gier zainteresuje z pewnością możliwość uruchamia wybranych tytułów bezpośrednio z NAS-a, z udziałów iSCSI.



Kluczowym atutem NAS-ów Asustor jest jednak przede wszystkim ich wszechstronność – urządzenie stanowi znakomitą, wydajną i pojemną platformę do najróżniejszych zastosowań. Świetnie sprawdzi się jako rozwiązanie do backupu i archiwizacji danych (z obsługą snapshotów i integracją z usługami chmurowymi), tworzenia i przechowywania treści multimedialnych (Asustor jest oficjalnym partnerem Adobe w zakresie rozwiązań wideo i audio), pracy grupowej i zdalnej, a także jako centrum monitoringu wizyjnego, centrum streamingu audio i wideo czy centrum synchronizacji danych.



Urządzenia Asustor wyposażone są również w zaawansowane narzędzia do zabezpieczania i ochrony danych (zarówno przed awarią, jak i atakami z zewnątrz), obsługę obrazów Dockera, a także możliwość instalowania dodatkowych aplikacji, zwiększających możliwości NAS-ów.





















