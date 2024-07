Sharp BK-GS03E Grenoble - nowy e-rower na rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics, jedna z wiodących na świecie firm technologicznych, dodaje kolejny model do swojego portfolio rowerów elektrycznych. Nowy e-rower Grenoble (BK-GS03E), dostępny w kolorze szaro-zielonym i białym, zachwyca nowoczesnym designem i imponującą wszechstronnością. Sharp BK-GS03E jest idealny dla entuzjastów jazdy na rowerze, poszukujących wszechstronnego i mocnego roweru elektrycznego. Dzięki silnikowi 250 W i maksymalnej prędkości do 25 km/h, rower elektryczny oferuje praktyczny i przyjazny dla środowiska sposób poruszania się. Dzięki pięciu różnym poziomom wspomagania i imponującemu zasięgowi około 85 kilometrów na jednym ładowaniu, nawet długie wycieczki są możliwe bez konieczności ładowania.







Wydajny akumulator jest płynnie zintegrowany z ramą, podkreślając elegancki i atrakcyjny wygląd. 7-biegowa przerzutka MicroShift zapewnia komfortową jazdę nawet bez wspomagania silnikiem, a hydrauliczne hamulce Tektro gwarantują bezpieczne hamowanie. Połączenie wydajności i bezpieczeństwa sprawia, że e-rower Grenoble jest idealnym wyborem.



Wyróżniającą się cechą tego roweru jest duży, czytelny kolorowy wyświetlacz, który zapewnia łatwą łączność z aplikacją Sharp Life. Wyświetlacz zawiera również port USB do ładowania smartfona podczas jazdy – jest to niezwykle przydatna funkcja, która zwiększa codzienną wygodę.



Cena i dostępność

E-rower Sharp Grenoble jest dostępny w kolorze szaro-zielonym (BK-GS03-EG) i białym błyszczącym (BK-GS03-EW) w sugerowanej cenie detalicznej 8999 PLN.































źródło: Info Prasowe - Sharp