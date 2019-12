Hykker X Range Pro w sklepach Biedronka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 16 grudnia w ofercie sklepów sieci Biedronka pojawi się gamingowa Klawiatura mechaniczna X Range Pro. To klawiatura mechaniczna dla graczy, będąca doskonałym narzędziem do prowadzenia wirtualnych rozgrywek, jak i do pracy. Tym, co docenią gracze jest fakt, że każdy klawisz ma mechaniczny przełącznik, dzięki któremu użytkownik ma pewność jego zadziałania. Dodatkowo ma to pozytywny wpływ na poprawę szybkości reakcji gracza. W efekcie możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników rywalizacji i jeszcze większej satysfakcji z gry. Przełączniki te, prócz wyraźnego kliku, charakteryzują się bardzo wysoką, sprawdzoną wytrzymałością – do 30 milionów kliknięć.







Klawiaturę X Range Pro cechuje także ponadprzeciętna jakość wykończenia. Jej przyciski wykonano z twardego, odpornego na zarysowania tworzywa i osadzono je na stabilnej, metalowej płycie. Gumowe zabezpieczenia znajdujące się na spodzie klawiatury zapewniają jej stabilność na większości powierzchni, w tym na blacie biurka, a także zapobiegają przesuwaniu się urządzenia.

Dzięki kompaktowym rozmiarom klawiatury można jej używać z powodzeniem nawet na małym biurku, a nawet wtedy pozostaje miejsce na sporych rozmiarów podkładkę pod myszkę. Połączenie pomiędzy komputerem a klawiaturą zapewnia wytrzymały przewód w oplocie tekstylnym, gwarantujący większą trwałość i bezpieczeństwo. Rozkładane stopki pozwalają na przystosowanie pochylenia klawiatury do preferencji użytkownika.



W urządzeniu zastosowano technologię kolorowego podświetlania LED RGB, dzięki której, prócz zwykłego podświetlenia klawiszy, można także uruchomić wbudowane efektowne tryby zmiany iluminacji – 10 różnych do wyboru. Przykładowe tryby to:

- „Pamięć” (naciśnięty klawisz podświetla się, by po kilku sekundach powoli wygasnąć),

- „Oddech” (podświetlenie wszystkich klawiszy przygasa i rozjaśnia się w stałym rytmie),

- „Stałe” (wszystkie klawisze są stale podświetlone),

- „Wąż” (podświetlane są po kolei klawisze od prawego górnego rogu by potem gasnąć w tej samej kolejności, a potem sekwencja powtarza się tylko od lewego dolnego rogu),

- „Błysk” (naciśnięty klawisz powoduje rozprzestrzenianie się podświetlenia od niego, aż do krańców klawiatury, w jednej poziomej linii klawiszy).



W urządzeniu zaimplementowano także szybką obsługę multimediów oraz włączanie przydatnych aplikacji i opcji. Wśród nich są między innymi: sterowanie odtwarzaczami i aplikacjami multimedialnymi (startowanie i pauzowanie utworów/filmów, wybieranie poprzedniego lub następnego utworu/filmu, regulacja głośności, wyciszanie dźwięków), uruchamianie Windows Media Playera, kalkulatora, wyszukiwarki systemowej i folderu „Komputer”. Graczy bardzo zainteresuje możliwość wyłączenia klawisza „Windows”, który podczas gry ograniczy z tym problem do minimum.



Klawiatura mechaniczna Hykker X Range Pro będzie dostępna w cenie 99 PLN, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 16 do 29 grudnia 2019 lub do wyczerpania zapasów.

































Źródło: Info Prasowe / Hykker