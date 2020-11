HyperX przedstawia nowe moduły pamięci FURY DDR4 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformował o wprowadzeniu na rynek nowych modułów pamięci HyperX FURY DDR4 RGB opartych na technologii pamięci jednostronnej (ang. single rank) 16 GB. Moduły FURY DDR4 RGB są nie tylko bardzo wydajne, lecz również estetyczne. Zostały wyposażone w stylowe rozpraszacze ciepła oraz dynamiczne, zsynchronizowane oświetlenie RGB oparte na opatentowanej przez HyperX technologii Infrared Sync. Dostępna w pamięci HyperX FURY DDR4 RGB funkcja Plug N Play umożliwia automatyczne zwiększenie częstotliwości taktowania do najwyższej opublikowanej wartości w granicach szybkości dopuszczalnej przez system, dzięki czemu nie trzeba dostrajać systemu ręcznie.







Pamięć ta ma certyfikaty Ready for AMD Ryzen i Intel XMP-ready, co zapewnia jej szeroką kompatybilność. Użytkownicy mogą również dostosowywać efekty świetlne RGB do własnych upodobań, korzystając z oprogramowania HyperX NGENUITY.



Moduły HyperX FURY DDR4 RGB są dostępne w wersjach od 2400 MHz do 3733 MHz z opóźnieniami na poziomie od CL15 do CL19. Pamięć FURY DDR4 RGB jest dostępna w postaci pojedynczych modułów o pojemności od 8 GB do 32 GB i zestawach o pojemności od 16 GB do 128 GB.



Moduły HyperX FURY DDR4 RGB przeszły gruntowne testy fabryczne pod względem szybkości i są objęte bezterminową gwarancją. Można je już nabyć w punktach sprzedaży detalicznej i internetowej firmy HyperX.































Źródło: Info Prasowe / HyperX