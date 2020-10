HyperX wprowadza na rynek nową pamięć Impact DDR4 SODIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology, poinformował o udostępnieniu nowej pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM, która zwiększa wydajność notebooków i małych komputerów PC. Ten nowy pojedynczy moduł pamięci o pojemności 16 GB dostępny jest również w zestawach 32GB. Marka HyperX oferuje różne warianty pamięci SODIMM Impact w modułach i zestawach od 8 GB do 64 GB, które pozwalają przyspieszyć działanie komputerów osobistych w różnych celach związanych z pracą, grami i edukacją.







Dostępna w pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM funkcja Plug N Play umożliwia automatyczne zwiększenie częstotliwości taktowania do najwyższej opublikowanej wartości w granicach szybkości dopuszczalnej przez system, dzięki czemu nie trzeba dostrajać systemu ręcznie. Pamięć ta ma certyfikat Ready for AMD Ryzen i Intel XMP-ready, co zapewnia jej szeroką kompatybilność.



Moduły pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM przechodzą gruntowne testy fabryczne pod względem szybkości i są objęte bezterminową gwarancją. Pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM można już nabyć za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży detalicznej i internetowej firmy HyperX.



Specyfikacja HyperX Impact DDR4 SODIMM:

Pojemności:

Pojedyncze moduły: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Zestawy 2 modułów: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Zestawy 4 modułów: 16GB, 32GB,

Częstotliwości: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz

Opóźnienia: CL14, CL15, CL16, CL17, CL20

Napięcie: 1.2V

Temperatura pracy: 0°C to 85°C

Wymiary: 69.6mm x 30mm















Źródło: Info Prasowe / HyperX