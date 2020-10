Natec Tetra - zestaw na komputerowy start

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Tetra to przyjazny dla budżetu komplet akcesoriów do komputera. Za kwotę około 89 złotych otrzymujemy “czteropak”, który zawiera niskoprofilową klawiaturę, myszkę, podkładkę pod gryzonia i zestaw głośników. Projektanci zadbali o to, by sprzęty były spójne stylistycznie i kolorystycznie, co powinno ucieszyć osoby dbające o detale. Z kolei posiadacze niewielkich biurek zapewne docenią kompaktowe wymiary urządzeń. Przykładowo mysz Natec Tetra ma dziesięć centymetrów długości. Z komputerem, podobnie jak będąca w zestawie klawiatura, komunikuje się drogą bezprzewodową. Gryzoń ma sensor optyczny 1600 DPI. W razie potrzeby jego rozdzielczość można obniżyć do 1200 lub 800 DPI.







Podkładka Natec Tetra posiada gumowy spód, który ma zapobiegać przesuwaniu się w razie gwałtownych ruchów myszą. Ciekawe urozmaicenie może stanowić nadrukowana na wierzchniej stronie polityczna mapa świata. Minimalistyczny, pozbawiony ozdobników design to z kolei cecha klawiatury Natec Tetra. Ma ona smukłą konstrukcję i niskoprofilowe klawisze w układzie tabliczki czekolady. Wśród przydatnych na co dzień funkcji znalazło się sterowanie multimediami.



Sama konstrukcja wykorzystuje mechanizm membranowy, co daje nadzieję na dobrą kulturę pracy. Znajdujące się na kapslach oznaczenia pokryto dodatkową warstwą lakieru (PU coating), dzięki której mają one być bardziej odporne na wycieranie się. Z pecetem klawiatura komunikuje się za pomocą nanoodbiornika. Baterie niezbędne do zasilania zarówno jej, jak i myszy, znajdują się w komplecie, co umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy tuż po zakupie.



Ostatnim elementem biurowego pakietu startowego są głośniki. Jest to zestaw stereo o mocy 6 W, wyposażony w standardowy wtyk mini-jack 3.5 mm. Do zasilania wykorzystano zaś przewód USB. Pasmo przenoszenia wynoszące 100 Hz - 18 kHz powinno być w pełni wystarczające do zastosowań typowo biurowych.



Zestaw Natec Tetra 4w1 jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena wynosi około 89 PLN. Użytkownicy mają do wyboru wersje białą, biało-niebieską i czarno-szarą.





Dane techniczne:

Mysz Natec Tetra:

• sensor: optyczny

• rozdzielczość: 1600 DPI, możliwość obniżenia do 1200 DPI lub 800 DPI

• wymiary: 100 x 61 x 39 mm

• łączność: bezprzewodowa, 2.4 GHz (nanoodbiornik)

• zasilanie: 1 x bateria AA (w zestawie)



Podkładka pod mysz Natec Tetra:

• typ: materiałowa

• powierzchnia: faktura typu “speed”, gumowany spód

• wymiary: 265 x 215 x 3 mm



Klawiatura Natec Tetra:

• typ: membranowa

• klawisze: 104, niskoprofilowe

• sterowanie multimediami: tak

• wymiary: 438 x 125 x 25 mm

• łączność: bezprzewodowa (nanoodbiornik)

• zasilanie: 1 x bateria AAA (w zestawie)



Głośniki Natec Tetra:

• pasmo przenoszenia: 100 Hz - 18 kHz

• impedancja: 4 Ohm

• moc: 2 x 3 W RMS

• zasilanie: USB - DC 5 V / 0.5 A

• interfejs: mini-jack 3.5 mm, przewód o długości 1.3 metra

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia