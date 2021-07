Hyperbook - Konkurs urodzinowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Małym, polskim firmom, nie jest łatwo przetrwać na zatłoczonym i konkurencyjnym rynku komputerów. Zwłaszcza, gdy musi rywalizować z wielkimi, międzynarodowymi potentatami. Tym bardziej więc cieszy fakt, że Hyperbook – producent laptopów kierowanych głównie do graczy i entuzjastów obchodzi właśnie swoje 10-lecie. Z tej okazji firma zaprasza swoich dotychczasowych klientów i fanów, także tych przyszłych do wzięcia udziału w konkursie urodzinowym. Szczegóły konkursu znajdziecie na naszym fanpage na Facebooku.







W konkursie oprócz gadżetów Hyperbooka można wygrać piłki z autografem Arkadiusza Milika, gry i słuchawki. Główną nagrodą jest koszulka Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego. Szansa na wygraną ma aż 40 osób - tyle w sumie nagród jest w konkursie.



Serdecznie zapraszamy do udziału.

























Źródło: Info Prasowe / Hyperbook