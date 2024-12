Hyperbook - personalizacja na miarę sztuki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hyperbook, marka znana z dostarczania wysokowydajnych, personalizowanych laptopów i od niedawna również desktopów, wprowadza na rynek najnowszą linię modeli: Hyperbook V15 Infinity, Hyperbook A14 Aurora i Hyperbook H14 Halo. Te nowoczesne urządzenia łączą zaawansowane technologie z niespotykanymi możliwościami personalizacji, pozwalając użytkownikom stworzyć laptop, który nie tylko spełnia ich wymagania techniczne, ale także odzwierciedla ich indywidualny styl.







Wyjątkowa personalizacja dzięki nadrukowi UV

Jednym z kluczowych elementów oferty Hyperbook jest możliwość dużej personalizacji urządzeń. Użytkownicy mogą skonfigurować swój wymarzony laptop, wybierając komponenty najlepiej odpowiadające ich potrzebom. Ale to nie wszystko! Hyperbook idzie o krok dalej, oferując opcję pełnego nadruku UV na klapie laptopa, dzięki czemu każdy model może zyskać unikalny wygląd. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą wyróżnić się z tłumu i nadać swojemu komputerowi osobisty charakter.

Hyperbook – dla graczy, profesjonalistów i wymagających użytkowników

Nowe modele Hyperbook V15 Infinity, A14 Aurora i H14 Halo zostały stworzone z myślą o różnorodnych zastosowaniach, począwszy od wymagających gier, przez zaawansowaną pracę kreatywną, aż po codzienne użytkowanie. Każdy z modeli łączy nowoczesny design, zaawansowane technologie i wszechstronność, oferując użytkownikom szeroki wachlarz możliwości.



Hyperbook V15 Infinity. Najwyższa wydajność dla wymagających użytkowników

Model Hyperbook V15 Infinity to propozycja dla osób, które oczekują najwyższej wydajności. Laptop został wyposażony w procesor Intel Core i9 (Raptor Lake-HX Refresh). Gwarantuje to bezkompromisową moc obliczeniową, która jest niezbędna na przykład przy projektowaniu 3D, edycji wideo czy tworzeniu gier. Zastosowane w tym modelu karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 lub RTX 4070 oferuje wyjątkową jakość obrazu oraz płynność działania nawet przy najbardziej wymagających tytułach. Ekran o przekątnej 15.3 cala, rozdzielczości WQXGA oraz częstotliwości odświeżania 240Hz sprawiają, że praca i rozrywka stają się czystą przyjemnością. Możliwość rozbudowy pamięci do 96 GB RAM i obsługa szybkich dysków SSD PCIe 4.0 (2 porty M.2) czynią z tego modelu sprzęt, który sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Całość zamknięto w solidnej, aluminiowej obudowie, której waga wynosi zaledwie 2.1 kg. Oznacza to, że laptop jest bardzo poręczny.



Hyperbook A14 Aurora. Mobilność i wszechstronność na co dzień

Model Hyperbook A14 Aurora jest idealnym wyborem dla osób, które potrzebują lekkiego i niezawodnego urządzenia do codziennej pracy lub nauki. Dzięki procesorowi AMD Ryzen 7 8845HS oraz zintegrowanej grafice AMD Radeon 780M, komputer ten oferuje doskonałą wydajność przy zachowaniu wyjątkowej energooszczędności. Ekran o przekątnej 14 cali i rozdzielczości WQXGA+ gwarantuje ostrość obrazu i doskonałe odwzorowanie kolorów, co sprawia, że laptop nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Hyperbook A14 Aurora to niezastąpiony towarzysz podróży, bo waży jedynie 1,4 kg, a jego bateria zapewnia do 7 godzin pracy. Dwa porty na szybkie dyski SSD PCIe Gen4x4 oraz możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64 GB pozwalają użytkownikom dostosować urządzenie do swoich indywidualnych potrzeb. Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i elegancki wygląd, a port USB 4.0 typu C dodatkowo zwiększa funkcjonalność tego modelu.



Hyperbook H14 Halo. Nowoczesność i wszechstronność dla profesjonalistów

Model Hyperbook H14 Halo to nowa jakość wśród lekkich laptopów. Można go wyposażyć w procesor Intel Core Ultra 5 125H (14 rdzeni, 18 wątków) lub Intel Core Ultra 7 155H (16 rdzeni, 22 wątki). Komputer ten doskonale sprawdzi się w szerokim spektrum zadań, od zaawansowanej pracy biurowej po tworzenie treści multimedialnych. Zintegrowana grafika Intel Arc i 14-calowy ekran WQXGA+ dostarczają obraz o wysokiej jakości. H14 Halo waży zaledwie 1.4 kg i umożliwia pracę na baterii do 7 godzin. Podobnie jak w modelu A14 Aurora sprawiają one, że laptop nadaje się idealnie dla często podróżujących użytkowników. Możliwość rozbudowy do 64 GB RAM oraz dwa porty na dyski SSD PCIe Gen4x4 to gwarancja, że nigdy nie zabraknie miejsca na ważne dane. Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i stylowy wygląd, a kamera z sensorami IR i FHD podnosi poziom bezpieczeństwa i jakości wideokonferencji.



Wprowadzając kolejne modele laptopów oraz możliwość personalizacji obudowy Hyperbook udowadnia, iż technologia może być nie tylko funkcjonalna, ale również dopasowana do indywidualnego stylu użytkownika. Nowa linia laptopów to nie tylko potężne narzędzia pracy i rozrywki, ale także wyraz osobistego charakteru ich właściciela.

































źródło: Info Prasowe - Hyperbook