Hyperbook A15 Zen - jakość i wydajność w jednym

Hyperbook prezentuje swój najnowszy model laptopa, Hyperbook A15 Zen. Ten nowoczesny komputer został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, łącząc wysoką wydajność, doskonałą jakość wykonania oraz wyjątkowe możliwości konfiguracji. Laptop dostępny jest w dwóch wersjach różniących się kartą graficzną oraz wyświetlaczem: pierwsza z nich wyposażona jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 oraz matowy ekranem WQXGA IPS o przekątnej 15,3 cala, odświeżaniu 120 Hz i 100% pokryciu palety kolorów sRGB, natomiast drugi model posiada kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz ekran o tych samych parametrach, ale z odświeżaniem 240 Hz. Obie matryce oferują doskonałą jakość obrazu oraz jasność na poziomie 500 nitów, idealnie nadające się do pracy kreatywnej oraz gier.







Wydajność na najwyższym poziomie

Sercem laptopa Hyperbook A15 Zen jest procesor AMD Ryzen 7 8845HS, zapewniający płynne działanie nawet w najbardziej wymagających aplikacjach i grach. Dzięki doskonałej wydajności wielowątkowej, jest idealny zarówno do pracy kreatywnej, jak i rozrywki. Laptop obsługuje do 96GB pamięci RAM DDR5, co czyni go wyjątkowo przyszłościowym rozwiązaniem, pozwalając na swobodne korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie oraz pracę z dużymi projektami graficznymi i wideo bez spadków wydajności.



Możliwości rozbudowy pamięci masowej

Hyperbook A15 Zen umożliwia montaż dwóch nośników SSD M.2 o łącznej pojemności do 8 TB. To idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących dużej ilości szybkiej pamięci masowej. Nośniki SSD zapewniają błyskawiczny dostęp do danych, kluczowy zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennym użytkowaniu.



Klawiatura i touchpady

Hyperbook A15 Zen jest wyposażony w membranową klawiaturę w układzie ISO z dużym klawiszem Enter oraz wydzielonym blokiem numerycznym. Klawiatura posiada również podświetlenie, ułatwiające pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz możliwość personalizacji. Touchpad wspiera funkcje przewijania i gestów, podnosząc komfort użytkowania.



Zastosowanie i jakość wykonania

Hyperbook A15 Zen to laptop stworzony z myślą o szerokim spektrum zastosowań. Doskonale sprawdzi się jako narzędzie pracy dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego sprzętu do realizacji swoich projektów, a także będzie idealnym wyborem dla graczy, oferując płynną i realistyczną rozgrywkę dzięki wydajnym kartom graficznym oraz szybkim ekranom. Solidna obudowa zapewnia trwałość i odporność na codzienne użytkowanie, a przemyślany design gwarantuje wygodę i ergonomię. Hyperbook A15 Zen to sprzęt, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Ceny i dostępność

Laptop Hyperbook A15 Zen jest dostępny w atrakcyjnych cenach: wersja z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 zaczyna się od 4649 PLN, natomiast model z RTX 4060 od 5499 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Hyperbook