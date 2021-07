Hyperbook V15 nowymi procesorami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hyperbook wprowadza do swojej oferty mocniejsza e konfigurację modelu Pulsar V15. Wersje z kartami NVIDIA GeForce RTX 3060 lub RTX 3080 można teraz wyposażyć w świetny procesor Intel i7-11800H lub AMD R9 5900HX. Laptop Hyperbook V15 to sprzęt dla wymagającego gracza, który szuka jednocześnie wydajności i mobilności. Oba te postulaty realizuje właśnie V15. Najnowszy procesor i7 z 11 generacji układów Intela – i7-11800H (Tiger Lake-H) lub AMD Ryzne R9 5900HX dysponują 8 rdzeniami i są w stanie przetwarzac do 16 wątków jednocześnie. Mogą współpracować z 64 GB pamięci DDR4 taktowanej zegarem 3200 MHz i wydajną karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 lub RTX 3080 (w wypadku CPU Intela) lub RTX 3070 (w wypadku CPU AMD).







Laptop ma lekką i mocną magnezową obudowę o grubości nie przekraczającej 2 cm i wadze 1,7 kg (z baterią o pojemności 62 Wh). TGP w wypadku karty RTX 3060 wynosi 115 W, a dla RTX 3070 i 3080 – 125 W. Pulsar V15 oferowany jest z matrycą IPS o przekątnej 15.6 cala o rozdzielczości QHD (2560x1440) i częstotliwości odświeżania do 165 Hz, oraz 100-procentowym przestrzeni barwnej sRGB. Gwarantuje to doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i wysoką responsywność w grach.



Gamingowym akcentem obu komputerów jest podświetlana w 16.7 mln kolorów klawiatura, jednak przeciwnicy takiego ozdobnika bez problemu mogą ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie. Standardowo, jak wszystkie modele Hyperbook można wybrać wersję bazową lub skonfigurować komputer stosownie do swoich potrzeb.



Ceny Hyperbook V15 wynoszą od 6999 PLN za wersję z kartą RTX 3060, od 10699 PLN z RTX 3080 oraz od 8799 PLN za modele z RTX 3070.

























Źródło: Info Prasowe / Hyperbook