INNO3D - autorskie karty graficzne z serii GeForce RTX 40 SUPER

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dnia 8 stycznia NVIDIA zaprezentowała nowe karty graficzne GeForce RTX 40 SUPER oparte na architekturze Ada Lovelace. Firma INNO3D ujawniła natomiast własne autorskie warianty tych kart ze znanymi już, aczkolwiek nieco odświeżonymi systemami chłodzenia. W sumie poznaliśmy trzy nowe karty graficzne: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER. Niebawem układy te trafią do sklepów w znanych już wariantach iCHILL Frostbite, iCHILL Black, iCHILL X3, lub także nieco bardziej konwencjonalnych wydaniach od INNO3D, jak np. X3 i Twin X2,







Firma INNO3D zapowiedziała już, że z nowej serii jedynie GeForce RTX 4080 SUPER dostępny będzie z chłodzeniem wodnym z linii iCHILL Frostbite oraz iCHILL Black. Flagowy model to iCHILL Frostbite Ultra z kompaktową, 1-slotową konstrukcją chłodzenia. Całość wyróżnia się sekcją zasilania w konfiguracji 20+3, jednoczęściową miedzianą chłodnicą, aluminiową płytą osłaniającą laminat oraz systemem podświetlenia LED ARGB.



Wariant iCHILL Frostbite Pro to kolejna opcja z wysokiego segmentu, która odznacza się sekcją VRM 20+3, a także płytą backplate z włókna węglowego czy elementami z miedzi chromowanej. Model iCHILL Frostbite optymalizuje rozmieszczenie komponentów dzięki zastosowaniu cieńszych podkładek termicznych i cechuje się chłodnicą z miedzi niklowanej. Wersja iCHILL Black to z kolei hybrydowe rozwiązanie AiO o prostym i jednocześnie estetycznym designie. Układ ten wyposażony jest w radiator 240 mm i dwa wentylatory ARGB

120 mm.



Do serii iCHILL X3 zawitają już wszystkie karty graficzne RTX 40 SUPER. Konsumenci mogą liczyć tutaj na masywną, efektowną konstrukcję chłodzenia z trzema wentylatorami 98 mm i dużą komorą parową. Na pokładzie nie zabraknie podświetlenia obsługującego systemy Aura Sync, Mystic Light, Polychrome czy RGB Fusion. Warto wspomnieć także o eleganckiej płycie chroniącej laminat, która dzięki specjalnym wycięciom również ma pozytywny wpływ na kulturę pracy układu.



INNO3D X3 OC to kolejna seria kart graficznych RTX 40 SUPER z trzema wentylatorami 98 mm i solidnym radiatorem z dużą miedzianą podstawą. Układy te wyróżniają się nieco bardziej stonowanym designem. Na ich wyposażeniu można znaleźć m.in. osiem rurek cieplnych, funkcjonalny backplate, a także system podświetlenia zgodny z Aura Sync, Mystic Light, Polychrome czy RGB Fusion.



GeForce RTX 4080 SUPER dodatkowo będzie dostępny w dwóch unikalnych wariantach z trzema wentylatorami. INNO3D X3 OC White to model wyróżniający się nie tylko białą obudową, ale również firmowo podkręconymi zegarami do 2580 MHz i chłodzeniem z dziewięcioma rurkami cieplnymi. Do sprzedaży trafi także model INNO3D X3 Dual Slot z odchudzonym systemem chłodzenia z rotorami 96 mm, siedmioma rurkami cieplnymi i zegarem Boost do 2550 MHz.



Z myślą o najbardziej oszczędnych entuzjastach zaprezentowano również modele GeForce RTX 4070 Ti SUPER i RTX 4070 SUPER w kompaktowych edycjach Twin X2 OC White + Twin X2 (OC). Karty te cechują się dwuslotowym chłodzeniem o długości 250 mm, dwoma wentylatorami 88 mm i pięcioma rurkami cieplnymi. Układy te powinny zmieścić się nawet do niewielkich obudów komputerowych.





















Źródło: Info Prasowe - Entrymedia