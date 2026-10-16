INNO3D AWS-511Z-R1 - stacja z czterema kartami RTX PRO Blackwell

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sztuczna inteligencja czy zaawansowane symulacje wymagają dziś ogromnej mocy obliczeniowej. INNO3D odpowiada na takie potrzeby stacją roboczą Full Tower AWS-511Z-R1, która przygotowana jest nawet do najbardziej wymagających zastosowań profesjonalnych. Podstawą zestawu jest platforma Intel W790 z gniazdem LGA4677, pozwalająca wykorzystać procesory Intel Xeon W-2400, W-2500, W-3400 oraz W-3500. W najmocniejszych konfiguracjach można liczyć na obsługę nawet 2 TB pamięci DDR5 RDIMM działającej w ośmiokanałowym trybie, dzięki czemu sprzęt powinien poradzić sobie z dużymi zbiorami danych, symulacjami oraz rozbudowanymi projektami AI. Jeśli natomiast chodzi o kwestię GPU, INNO3D AWS-511Z-R1 może zostać wyposażony w maksymalnie cztery karty NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition lub dwie RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Taka konfiguracja powinna znaleźć zastosowanie między innymi przy lokalnym przetwarzaniu AI, renderowaniu 3D, wizualizacji oraz obliczeniach HPC.







Omawiana konstrukcja daje spore możliwości dalszej konfiguracji. Płyta główna zawiera bowiem sześć slotów PCIe 5.0 x16 z pełnym interfejsem x16 oraz dodatkowy slot PCIe 5.0 x16 pracujący w trybie x8. Na dane przewidziano dwa gniazda M.2 PCIe 5.0 x4, jedno M.2 PCIe 3.0 x4, a także możliwość instalacji nawet 12 nośników 2.5- lub 3.5-calowych SATA, SAS bądź NVMe. Nie zabrakło też odpowiedniego chłodzenia i zasilania. Stacja robocza jest standardowo wyposażona w pięć 120-milimetrowych wentylatorów: trzy znajdują się wewnątrz obudowy, a dwa z tyłu odpowiadają za chłodzenie kart graficznych. Energię dostarczają natomiast dwa redundantne zasilacze CRPS o mocy 3000 W każdy i sprawności 80 Plus Titanium, pracujące w układzie 1+1.



AWS-511Z-R1 przygotowano także z myślą o środowiskach firmowych. Do dyspozycji oddano porty sieciowe 10 GbE i 1 GbE, a dodatkowe gigabitowe złącze służy do zdalnego zarządzania BMC. Z przodu znalazły się między innymi USB Type-C, pięć portów USB 3.2 Gen 2 typu A oraz dwa USB 2.0. Konstrukcja obsługuje również opcjonalny moduł TPM 2.0. Producent przewidział zgodność zarówno z systemami Windows 10 i 11 oraz Windows Server, jak i wybranymi dystrybucjami Linux, VMware ESXi czy Citrix Hypervisor.





















źródło: Info Prasowe - Entrymedia