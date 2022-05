Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA GeForce RTX 3050 to karta graficzna przeznaczona dla graczy grających w rozdzielczości Full HD. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 2560 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Na pokładzie znalazła się też pamięć GDDR6 o przepustowości 14 Gb/s i pojemności 8 GB (magistrala 128-bit). GeForce RTX 3050 GAMING OC X2 autorstwa INNO3D wyróżnia się prostym i schludnie prezentującym się chłodzeniem powietrznym wyposażonym w dwa wentylatory o średnicy 90 mm. Jak zapewnia producent, dzięki wysokiej jakości łożyskom, a także czterem rurkom cieplnym o długości 1006 mm całość działa cicho i wydajnie chłodzi rdzeń karty graficznej. Układ wyposażony został także w efektowny backplate usztywniający laminat.







Jednostka INNO3D GeForce RTX 3050 GAMING OC X2 zajmuje w obudowie komputera dwa sloty, a jej wymiary to 240 mm x 120 mm (długość i wysokość). Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. złącze zasilania 8-pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Karta graficzna jest firmowo podkręcona przez producenta i pracuje ze standardowymi taktowaniami 1552 MHz, jednak w trybie Boost przyspiesza do 1830 MHz. Pod obciążeniem będzie więc o 53 MHz szybsza od referencyjnej wersji układu.



Dane techniczne karty graficznej INNO3D GeForce RTX 3050 GAMING OC X2 znajdują się pod tym linkiem. Aktualnie można ją nabyć w polskich sklepach za około 2279 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia