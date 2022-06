Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 1

Firma INNO3D słynie z wielu wysokobudżetowych układów graficznych, jednak najpopularniejsze i najbardziej atrakcyjne dla konsumentów modele występują w średnim segmencie. Model GeForce RTX 3050 TWIN X2 w wersji z domyślnymi taktowaniami stanowi idealny przykład takiej jednostki. NVIDIA GeForce RTX 3050 to karta graficzna przeznaczona dla graczy grających w rozdzielczości Full HD. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 2560 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Na pokładzie znalazła się też pamięć GDDR6 o przepustowości 14 Gb/s i pojemności 8 GB (magistrala 128-bit).



GeForce RTX 3050 TWIN X2 autorstwa INNO3D cechuje się prostym i schludnie prezentującym się chłodzeniem powietrznym wyposażonym w dwa wentylatory o średnicy 90 mm. Producent zapewnia, że w modelu zastosowano wysokiej jakości łożyska, a także pojedynczą rurkę cieplną o długości 398 mm. Całość ma więc działać cicho i wydajnie schładzać rdzeń karty graficznej. Układ wyposażony został także w efektowny backplate usztywniający laminat.



Jednostka INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 zajmuje w obudowie komputera dwa sloty, a jej wymiary to 240 mm x 120 mm (długość i wysokość). Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. złącze zasilania 8-pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Karta graficzna nie jest firmowo podkręcona i pracuje ze standardowymi taktowaniami 1552 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1777 MHz.



Cena detaliczna karty powinna oscylować w granicach 1800 zł.

















Źródło: Inno 3D