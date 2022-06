Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB to karta graficzna przeznaczona dla najbardziej wymagających graczy. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 8960 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Układ ten został wyposażony w 12 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 19 Gb/s, dzięki czemu powinien być doskonałym wyborem dla entuzjastów, którym nie wystarczy 10 GB VRAM ze standardowego modelu GeForce RTX 3080. Akcelerator cechuje się nietypowym chłodzeniem z czterema wentylatorami. Trzy z nich mają średnicę 90 mm i znajdują się nad tuż nad radiatorem, a czwarty, dodatkowy rotor o średnicy 45 mm chłodzi sekcję MOSFET.







Całość nie tylko zapewnia niskie temperatury rdzenia i komponentów, ale także oferuje programowalne efekty świetlne RGB. Wbudowany kontroler obsługuje podświetlenia Aura Sync, Mystic Light i RGB Fusion, dzięki czemu wygląd karty graficznej można zsynchronizować z resztą podzespołów. Warto wspomnieć też o stylowej płytce usztywniającej laminat.



Jednostka INNO3D GeForce RTX 3080 12 GB iChill X4 zajmuje w obudowie komputera trzy sloty, a jej wymiary to 300 mm x 135 mm (długość i wysokość). Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. dwa złącza zasilania 8-pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Karta graficzna jest firmowo podkręcona i pracuje ze standardowymi taktowaniami 1260 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1755 MHz. Pod obciążeniem będzie więc o 45 MHz szybsza od standardowo taktowanego układu GeForce RTX 3080 12 GB.



Układ można znaleźć w polskich sklepach w cenie od około ‎6639 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia