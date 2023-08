Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

18 lipca bieżącego roku na rynku zadebiutowała karta graficzna GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM. Firma INNO3D przygotowała już kilka jej niereferencyjnych wariantów, w tym atrakcyjny cenowo model Twin X2 OC. Pod względem specyfikacji RTX 4060 Ti 16 GB Twin X2 OC nie różni się znacząco od innych wariantów. To układ oparty na rdzeniu AD107 z 3072 jednostkami CUDA, który pracuje z taktowaniem bazowym 2310 MHz i rozpędza się do 2595 MHz. Na pokładzie znajdują się także rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Istotną zaletą układu jest obsługa techniki DLSS 3.0.







Opisywana karta graficzna wyróżnia się jednak przede wszystkim 16 GB pamięci VRAM. Mowa tutaj o modułach typu GDDR6 (18 Gbps) opartych na magistrali 128-bit, które powinny sprawdzić się zwłaszcza w wymagających grach, w wysokich rozdzielczościach. Nowe produkcje AAA często mają spory apetyt na pamięć VRAM, dlatego RTX 4060 Ti 16 GB wydaje się być bardzo przyszłościowym wyborem.



Model INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Twin X2 OC z zewnątrz wygląda niemal identycznie jak inne grafiki tego producenta. Całość posiada dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm, praktyczny backplate oraz standardowy zestaw gniazd wideo (3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1). Grafika cechuje się wymiarami 250 x 118 x 42 mm, a więc powinna zmieścić się do znacznej większości obudów.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Twin X2 OC jest dostępna w sklepach z elektroniką w cenie od około 2289 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia