Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

W dobie rozgrywki w wysokich rozdzielczościach graczom często nie wystarcza standardowa pojemność VRAM-u instalowana w średniopółkowych kartach graficznych. Rozwiązaniem może więc okazać się inwestycja w model RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci GDDR6. GeForce RTX 4060 Ti to karta graficzna wyposażona w układ AD106 (5 nm) z 4352 jednostkami CUDA, która pracuje z taktowaniem bazowym 2310 MHz. Standardowo rozpędza się do 2535 MHz, jednak opisywany model Twin X2 OC White osiąga taktowania na poziomie aż 2595 MHz. Karta posiada także rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Układu obsługę popularną technologię zwiększającą wydajność DLSS 3.







W kwestii specyfikacji INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Twin X2 OC White wyróżnia się przede wszystkim 16 GB pamięci VRAM. Są to kości typu GDDR6 (18 Gbps) oparte na magistrali 128-bit. Taka konfiguracja powinna dać wymierne korzyści w grach uruchomionych w wysokiej rozdzielczości (np. 4K). Tam, gdzie model z 8 GB VRAM mógłby zacząć niedomagać, wersja z 16 GB VRAM najprawdopodobniej nadal zagwarantuje płynną rozgrywkę bez spadków wydajności.



INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Twin X2 OC White charakteryzuje się śnieżnobiałym, dwuslotowym chłodzeniem z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm. Produkt może zatem dobrze prezentować się w towarzystwie innych komponentów o podobnej stylistyce. Na pokład trafił również praktyczny backplate oraz standardowy zestaw gniazd wideo (3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1). Całość cechuje się wymiarami 250 x 118 x 42 mm, w związku z czym powinna zmieścić się do znacznej większości obudów.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Twin X2 OC White jest dostępna w sklepach z elektroniką w cenie od 2449 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia