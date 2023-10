Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

GeForce RTX 4060 Ti nadal jest bardzo atrakcyjną kartą graficzną dla wielu graczy, jednak szczególnie ciekawie prezentuje się jej niereferencyjna wersja iCHILL X3 White od INNO3D. NNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 White to karta graficzna oparta na rdzeniu AD106 (5 nm) z 4352 jednostkami CUDA. Całość już po wyjęciu z pudełka może rozpędzić się aż do 2595 MHz w trybie Boost, co oznacza, że jednostka będzie o 60 MHz szybsza od standardowych modeli RTX 4060 Ti. Układ współpracuje z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 128-bit (18 Gbps).







GeForce RTX 4060 Ti jest kartą bazującą na architekturze Ada Lovelace, która cechuje się nie tylko wysoką wydajnością, ale także stosunkowo niewielkim poborem prądu. Na pokładzie znajdziemy również rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Co więcej, omawiany model wspiera coraz popularniejszą technikę upscalingu obrazu DLSS 3.0.



Model iCHILL X3 White wyróżnia się efektownym białym chłodzeniem z trzema wentylatorami (2x 88 mm, 1x 78 mm), wielofunkcyjną płytką backplate oraz gustownym podświetleniem LED RGB z fizycznym przełącznikiem. Na śledziu karty graficznej znajdują się cztery podstawowe złącza wideo (1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a), a wymiary całej jednostki to 294x118x60 mm.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 White jest dostępna w polskich sklepach w cenie od około 2200 PLN.















Źródło: Info Prasowe - Entrymedia