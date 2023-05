Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA GeForce RTX 4070 bazuje na nowym układzie graficznym AD104 (litografia TSMC 4N), który wykorzystuje architekturę Ada Lovelace. Na pokładzie znalazło się m.in. 5888 jednostek CUDA, 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps (magistrala 192-bit), a także rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Co więcej, karta graficzna obsługuje technologię DLSS 3.0, dzięki której użytkownicy mogą liczyć na wyższą wydajność w wielu nowych grach. Jak wykazały testy, w ogólnym rozrachunku GeForce RTX 4070 oferuje moc obliczeniową na poziomie hitowego GeForce’a RTX 3080.







GeForce RTX 4070 Twin X2 to podstawowy model w ofercie firmy INNO3D. Układ pracuje ze standardowymi taktowaniami, a więc rozpędza się do 2475 MHz w trybie Boost. Chłodzenie karty powinno zostać docenione przez osoby posiadające obudowy w mniejszym formacie, bowiem producent zastosował tu schludny system z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm oraz radiator z pięcioma rurkami cieplnymi. Całość zajmie w obudowie zaledwie dwa sloty. Ponadto układ został wyposażony w gustowny i praktyczny backplate. Producent zaleca do tej karty zasilacz o mocy co najmniej 600 W, a do poprawnego działania konieczne jest wpięcie pojedynczej wtyczki zasilania 8-pin.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 jest dostępna w wielu sklepach z elektroniką w cenie od około 2900 PLN. Aktualnie jest to jedna z najtańszych konstrukcji bazujących na architekturze Ada Lovelace.

















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia