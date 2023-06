Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce RTX 4070 to wydajna karta graficzna NVIDII oparta na najnowszej architekturze Ada Lovelace. Po ostatnich obniżkach jednostka ta stała się szczególnie atrakcyjna dla graczy, a jednym z najbardziej wyróżniających się modeli jest Twin X2 OC White od firmy INNO3D. Całość już po wyjęciu z pudełka pracuje z taktowaniami do 2505 MHz w trybie Boost. To oznacza, że układ będzie o 30 MHz szybszy względem standardowych modeli RTX 4070. Rdzeń współpracuje z 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 21 Gbps (magistrala 192-bit) - taka pojemność powinna w zupełności wystarczyć do zabawy w wysokich rozdzielczościach.







Ponadto na pokładzie znalazły się rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Karta wspiera popularną technikę upscalingu obrazu DLSS 3.0. Pod względem konstrukcyjnym mamy do czynienia niemal z tym samym układem chłodzenia, który został zastosowany w popularnych modelach INNO3D Twin X2. Producent wykorzystał stosunkowo niewielki, dwuslotowy układ z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm oraz radiator z pięcioma rurkami cieplnymi.



W prezentowanym modelu nie zabrakło też wielofunkcyjnej płytki osłaniającej laminat, która nie tylko usztywnia całą kartę graficzną, ale dzięki specjalnym otworom umożliwia sprawną ucieczkę gorącego powietrza. Wydanie White odznacza się białymi rotorami oraz biało-srebrną obudową, dzięki czemu całość mocno wyróżnia się na tle innych kart GeForce RTX 4070.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC White jest dostępna w wielu sklepach z elektroniką w cenie od około 3150 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia