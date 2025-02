INNO3D GeForce RTX 5070 Ti 16 GB, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce RTX 5070 Ti to nowa karta graficzna NVIDII, która powinna zainteresować wszystkich graczy oraz pasjonatów wymagających wysokiej wydajności przy rozsądnej cenie. Układ ten wprowadziła już do swojej oferty firma INNO3D, która przedstawiła jej trzy różne warianty. Model iCHILL X3 najwyżej pozycjonowany RTX 5070 Ti w ofercie tego producenta. Odznacza się przede wszystkim masywnym, efektownym systemem chłodzenia o wymiarach 334 x 148 x 73 mm. Całość ma trzy wentylatory o średnicy 98 mm, podświetlenie ARGB, a pod obudową kryje się ogromna komora parowa oraz duży, trzyczęściowy radiator z pięcioma rurkami cieplnymi. Karta graficzna już po wyjęciu z pudełka może rozpędzić się do 2512 MHz w trybie Boost. Entuzjaści docenią również sekcję zasilania w konfiguracji 14+3 i współczynnik TGP podniesiony do 350 W.







Kolejny model oferowany przez INNO3D stworzony został z myślą o tych użytkownikach, którzy chcą dopasować układ GPU do zainstalowanych już w obudowie komponentów w modnym białym kolorze. INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITEM, to 2-slotowy model o wymiarach 300 x 116 x 41 mm, dzięki czemu spełnia standard SFF. Produkt wyposażono m.in. w trzy wentylatory o średnicy 88 mm, sześć niklowanych kompozytowych rurek cieplnych oraz radiatorem z miedzianą i aluminiową podstawą. Model ten także wyróżnia się firmowo podkręconym rdzeniem. Karta graficzna w trybie Boost osiąga taktowanie 2482 MHz. Warto dodać, że również ten układ ma sekcję zasilania 14+3.



INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3, to karta graficzna przeznaczona dla konsumentów oczekujących wysokiej wydajności, stonowanego designu i stosunkowo atrakcyjnej ceny. Pod wieloma względami omawiany produkt oferuje to samo, co wspomniany wcześniej wariant WHITE - można liczyć na te same wymiary, a także niemal identyczną specyfikację. Warto jednak odnotować, że układ ten trafia na rynek nie w wersji OC rozpędzającej się do 2482 MHz (w trybie Boost), ale również standardowej, osiągającej typową częstotliwość 2452 MHz.



Karty graficzne INNO3D GeForce RTX 5070 Ti iCHILL X3, INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITE oraz INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 (OC) są już dostępne w Polsce w sklepach MediaExpert oraz X-kom. Ceny zaczynają się od 3899 PLN.





















źródło: Info Prasowe - Entrymedia