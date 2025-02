AMD - architektura RDNA 4 i karty AMD Radeon RX 9070 i 9070 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dzisiaj nową architekturę AMD RDNA 4, która napędza najnowsze karty graficzne AMD Radeon RX 9070 i 9070 XT. Karty te są wyposażone w 16 GB pamięci i znaczne ulepszone akceleratory raytracingu oraz AI. Nowa architektura oferuje graczom i twórcom potężną kombinację wydajności i jakości przy bardzo konkurencyjnym stosunku ceny do wydajności. Ponadto zapewnia ona też 8-krotnie lepszą przepustowość w obliczeniach INT8, dzięki czemu może efektywnie obsługiwać aplikacje z generatywnym AI. Przeprojektowany AMD Radiance Display przynosi z kolei obsługę szerokiego spektrum wyświetlaczy z DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b (do 8K 144 Hz, 12-bit HDR i pełne REC2020), a także lepszą jakość podczas nagrywania i transmisji na żywo.







Karty graficzne AMD Radeon RX 9070 i 9070 XT to także:

- obsługa AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), czyli nowej przełomowej technologii skalowania obrazu, która działa w oparciu o uczenie maszynowe i oferuje wysokiej jakości grafikę przy znacznie wyższej liczbie FPS. Funkcja ta będzie działać w ponad 30 grach w momencie premiery, a kolejne 75 ma otrzymać wsparcie jeszcze w tym roku. FSR 4 to znaczne ulepszenie jakości względem FSR 3.1, które do tego jest łatwe do uruchomienia w grach, które zaimplementowały już wersję 3.1. Ten nowy algorytm jest trenowany na systemach z akceleratorami AMD Instinct.

- innowacyjna funkcja HYPR-RX, dzięki której gracze mogą błyskawicznie poprawić jakość swojej rozgrywki. Ta wygodna w użyciu opcja automatycznie uruchamia pakiet funkcji wbudowanych w sterownik AMD Software i w grze, aby ułatwić korzystanie z zaawansowanych technik skalowania obrazu, generowania klatek, zmniejszania czasu reakcji itd.

- nowe narzędzie AI, które wbudowane w sterownik AMD Software może odpowiadać na pytania dot. technologii AMD, a także generować teksty i grafiki.



Karty graficzne AMD Radeon RX 9000 powinny być dostępne w ofertach wiodących producentów, takich jak Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX i Yeston od 6 marca 2025 roku.























źródło: Info Prasowe - AMD