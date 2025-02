Hyperbook przedstawia nowe laptopy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hyperbook, marka oferująca wysokiej klasy laptopy dla profesjonalistów i graczy, ogłosiła najnowszą linię swoich urządzeń. Nowe modele wyposażone są w karty graficzne GeForce RTX serii 50 z architekturą Blackwell, procesory Intel Arrow Lake-HX i AMD Fire Range, oraz innowacyjne systemy chłodzenia, w tym chłodzenie cieczą. Najnowszy Hyperbook GTR to pierwszy 18-calowy laptop w historii marki, który ukazuje możliwości mobilnych stacji roboczych oraz laptopów gamingowych. Nowy model dostępny jest w trzech wariantach.







- ekran 18” WQXGA 240Hz, procesor Intel Ultra 9 275HX, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB

- ekran 18” WQXGA 240Hz, procesor Intel Ultra 9 275HX, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB

- ekran 18” 4K UHD+ 200Hz, procesor Intel Ultra 9 275HX, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB



Każdy obsługuje do 192GB pamięci RAM oraz oferuje możliwość montażu czterech dysków SSD, w tym jednego w standardzie PCI Express 5.0. To gwarancja ogromnej prędkości przetwarzania danych.



Hyperbook V16 Liquid – chłodzenie wodne dla maksymalnej wydajności

Dla użytkowników wymagających najwyższej efektywności termicznej, Hyperbook oferuje model V16 Liquid, który został wyposażony w opcjonalne chłodzenie wodne drugiej generacji. Urządzenie posiada ekran MINI LED 300Hz WQXGA, procesor Intel Ultra 9 275HX, a także możliwość wyboru między dwoma najmocniejszymi kartami graficznymi:

- NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB

- NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB



Użytkownicy mogą wyposażyć laptopa w maksymalnie 96GB pamięci RAM DDR5 oraz dwa dyski SSD, w tym jeden w standardzie PCI Express 5.0. Model V16 dostępny jest także w wersji bez chłodzenia wodnego i jednocześnie oferuje klasyczny ekran LED i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB.



Hyperbook A16 ZEN Liquid – potęga AMD z wodnym chłodzeniem

Dla entuzjastów procesorów AMD Hyperbook stworzył model A16 ZEN Liquid, który również oferuje opcjonalne chłodzenie wodne 2. generacji. Laptop jest wyposażony w:

- procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D

- matrycę MINI LED 300Hz WQXGA

- możliwość wyboru karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB lub NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB

- do 96GB pamięci RAM oraz dwa dyski SSD PCI Express 5.0



Podobnie jak w przypadku modelu V16, dostępna jest także wersja Hyperbook A16 ZEN bez chłodzenia wodnego, z ekranem LED oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB.



Zastosowania profesjonalne

Nowe laptopy Hyperbook to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów z różnych branż. Dzięki najwyższej klasy procesorom i kartom graficznym, sprawdzą się w:

- edytowaniu wideo – obsługa materiałów w rozdzielczości 8K, szybkie renderowanie i kompatybilność z aplikacjami takimi jak Adobe Premiere Pro czy DaVinci Resolve

- modelowaniu i projektowaniu 3D – wyjątkowa moc obliczeniowa pozwala na komfortową pracę w aplikacjach typu Blender, Autodesk Maya czy SolidWorks

- tworzeniu treści i streamingu – mocne podzespoły umożliwiają jednoczesne granie, nagrywanie i transmisję w wysokiej jakości

- analizie danych i symulacjach inżynierskich – obsługa skomplikowanych obliczeń, przetwarzania dużych zbiorów danych oraz wizualizacji w aplikacjach typu MATLAB, AutoCAD i inne.



Idealne dla graczy

Dzięki ekranom o wysokiej częstotliwości odświeżania, wydajnym kartom graficznym i zaawansowanym układom chłodzenia, laptopy Hyperbook to także idealny wybór dla graczy, ponieważ zapewniają:

- płynną rozgrywkę – ekrany o częstotliwości 240Hz i 300Hz eliminują efekt rozrywania obrazu i zapewniają błyskawiczną reakcję w dynamicznych tytułach

- obsługę ray tracingu i techniki DLSS 4.0 – najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50 zapewniają realistyczne efekty świetlne i wysoką wydajność w grach AAA dzięki technikom renderingu opartym na sieciach neuronowych

- chłodzenie wodne dla ekstremalnej wydajności – opcjonalne systemy chłodzenia wodnego utrzymują niskie temperatury nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych

- możliwość rozbudowy – duża ilość pamięci RAM i przestrzeni dyskowej pozwala na bezproblemową obsługę nowych tytułów przez wiele lat.



Rewolucja w wydajności i technologii

Nowe laptopy Hyperbook to krok milowy w kierunku przyszłości komputerów mobilnych. Dzięki zastosowaniu najnowszych procesorów Intel i AMD, kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 50 oraz zaawansowanych systemów chłodzenia, użytkownicy mogą liczyć na niezrównaną wydajność zarówno w grach, jak i profesjonalnych zastosowaniach, takich jak edycja wideo, modelowanie 3D czy symulacje inżynierskie.



Premiera nowych modeli to potwierdzenie zaangażowania marki Hyperbook w dostarczanie najbardziej zaawansowanych technologii swoim klientom. Nowe laptopy będą dostępne w sprzedaży już wkrótce, a ich konfiguracja będzie możliwa poprzez stronę internetową marki.

























źródło: Info Prasowe - Hyperbook